Zum bereits 222. Mal begegnen sich am Sonntagabend (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die beiden Traditionsklubs SK Sturm Graz und SK Rapid in der Fußball-Bundesliga. Ein ausverkauftes Haus und prächtige Stimmung sind auch diesmal wieder garantiert, wenn in Graz-Liebenau über 15.000 Anhänger einen emotionsgeladenen und würdigen Rahmen für das Topspiel der 19. Runde schaffen. Nachfolgend beeindruckende, visuelle Eindrücken und Impressionen der letzten direkten Duelle zwischen Schwarz-Weiß und Grün-Weiß... Prestige, Pyro & Party inklusive...

Tollhaus-Stimmung und Gänsehaut-Atmosphäre garantiert - wie hier im ÖFB-Cup-Finale des Vorjahres, welches die "Blackies" dank eines Doppelpacks von Manprit Sarkaria mit 2:0 für sich entschieden.

Grenzenloser Jubel in Schwarz am pittoresken Wörthersee am 30. April des Vorjahres: der sechste Pokal-Triumph in der Vereinshistorie wurde zelebriert.

Im Hinspiel der heurigen Saison (1:1) waren die enthusiastischen SK Rapid-Anhänger auf der Westtribüne gleich für eine Vielzahl an Choreografien zu haben...

Nachdem im Vorjahr aus dem ersehnten Cup-Titel nichts wurde, unternimmt man in Hütteldorf heuer kurzerhand einen weiteren Versuch... Im Halbfinale winkt ein Gastspiel bei Zweitligist DSV Leoben (3. April, 20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Das Scheitern des SK Rapid im UEFA Europa Conference-League-Playoff am FC Vaduz im August 2022 veranlasste den Kontrahenten aus der Steiermark zu einem verbalen Seitenhieb.

Auch mit dem Einsatz von Pyrotechnik wird meist nicht gegeizt... Eine Impression aus dem ersten Saisonduell im Wiener Westen.

Äußerst packend präsentierte sich nicht das Geschehen auf dem Feld im Hinspiel, sondern legte man sich auch auf den Rängen mächtig ins Zeug.

...ein "Flammenmeer" in Grün-Weiß auf der Westtribüne.

In Scharren waren sie nach Klagenfurt gepilgert, um dann von ihrer Mannschaft nicht enttäuscht zu werden: die treuen Anhänger des SK Sturm Graz.

Ein stimmiges Bild - wie diese Choreografie zeigt - gibt Grün-Weiß auch auf dem Feld seit der Übernahme von Neo-Cheftrainer Robert Klauß ab... Auch am Sonntag in der Murmetropole?

Im Duell der Traditionsteams sind auch die Gästesektoren stets prall gefüllt - schon Wochen vorab sind die begehrten Tickets vergriffen.

Ein Licht erstahlt... Ein Synonym für den Hoffnungsschimmer bei den "Blackies", heuer Serienmeister FC Red Bull Salzburg endlich zu entthronen?

Fotocredit: Ligaportal (8), RiPu-Sportfots (4), GEPA-ADMIRAL und Christian Fauland