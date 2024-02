Es ist die "heiße Endphase" im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison 2023/2024. Noch vier Runden bis zum Playoff. Da zählt jedes Tor, jeder Punkt...und jeder wertvolle Spieler. In der heute und morgen stattfindenden 19. Runde haben gleich 20 Akteure, so sie denn logischerweise zum Einsatz kommen, aufzupassen, um nach jeweils bisher vier gelben Karten (Mike Bähre hat gar schon acht!) keine weitere zu bekommen und folglich in Runde 20 zu fehlen. Im Topspiel Vierter kontra Dritter - TSV Hartberg vs. LASK (Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) sind allein sechs Spieler gefährdet.

Auch Routinier Reinhold Ranftl (l., hier im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim SK Sturm Graz) hat aufzupassen, damit der 32-jährige Steirer heute im Heimspiel mit Austria Wien gegen den SCR Altach keine Karte kassiert und folglich in einer Woche beim Prestige-Duell im Wiener Derby in Hütteldorf gegen den SK Rapid gesperrt ist.

Bei LASK und TSV Hartberg jeweils Trio gefährdet

Karim Konaté (FC Red Bull Salzburg)

Jon Gorenc Stankovic (SK Puntigamer Sturm Graz)

Branko Jovicic, Filip Stojkovic und Maksym Talovierov (LASK)

Ousmane Diakité, Dominik Prokop und Mamadou Sangaré (TSV Egger Glas Hartberg)

Nikola Djoric (SK Austria Klagenfurt)

Johannes Handl und Reinhold Ranftl (FK Austria Wien)

Schon vier Mal sah Filip Stojkovic in dieser BL-Saison den "gelben Karton" und läuft morgen in Hartberg Gefahr, eine Sperre für das nächste Heimspiel des LASK gegen den WAC (Samstag, 24.02., 17 Uhr) "in Kauf zu nehmen".

Altacher Mike Bähre schon vor 9. Mal Gelb!

Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC)

Paul Mensah und Tobias Koch (FC Blau-Weiß Linz)

Mike Bähre und Lukas Gugganig (CASHPOINT SCR Altach)

Matthäus Taferner und Cem Üstündag (WSG Tirol)

Darijo Grujcic und Torben Rhein (SC Austria Lustenau)

Fotocredit: RiPu Sportfotos und Harald Dostal/www.sport-bilder.at