Wie im Hinspiel gab es auch im Retourmatch zwischen dem RZ Pellets WAC und Tabellenvorletzten WSG Tirol fünf Tore. Wieder siegten die Lavanttaler. Nach dem 3:2 am Innsbrucker Tivoli am 23. September ´23 brauchten das Schmid-Team diesmal keinen Luckypunch zum 3:2 in der Nachspielzeit von Bernhard Zimmermann, der beim 4:1-Heimerfolg heute dennoch wieder das dritte Tor für die bissigen "Wölfe" erzielte. "Man of the Match" war jedoch Thierno Ballo per Doppelpack und Assist. Wobei WSG-Trainer Thomas Silberberger das für ihn irreguläre 1:0 von Ballo beschäftigte, ja echauffierte...siehe STATEMENTS aus beiden Lagern.

Verstand die Fußball-Welt nicht mehr ob des für ihn irregulären 1:0 der WAC und seiner erhaltenen Roten Karte nach Abpfiff: Thomas Silberberger, der gewohnt Klartext sprach und, wenn auch schon mal die Hände, kein "Blatt vor den Mund" nahm.

„Dann mache ich vielleicht eine Schulung mit meinem Onkel"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…die Niederlage: „In der Höhe tue ich mir schwer, weil wir doch Phasen hatten, speziell nach dem 3:1. Wir haben uns nicht aufgegeben, da war das 3:2 in der Luft. Es hat begonnen mit einem völlig irregulären WAC-Treffer. Das stößt mir sauer auf. Dass wir uns die anderen drei Treffer selbst gemacht haben, wissen wir auch. Aber das 1:0 hat die Dose komplett geöffnet und es war aus meiner Sicht nicht korrekt. Es ist ein gebrachter und bitterer Abend. Es nützt nichts, in Schockstarre zu verharren. Jetzt heißt es, weiterzumachen.“

…seine rote Karte nach Abpfiff: „Ich habe zum Schiedsrichter drei Mal gesagt, er soll es sich bitte im Fernsehen ansehen. Das waren mindestens zehn Meter (Ausführung des Freistoßes vor dem 1:0, Anm.), Dann hat er gesagt: ‚Jetzt geb‘ ich dir die rote Karte.‘ Ich wünsche mir, dass der Schiedsrichter kommt, und dieses Tor bewertet. Wenn er es dann noch für regulär erklärt, dann mache vielleicht ich eine Schulung mit meinem Onkel.“

(Anm.: auf Sky-Anfrage lehnte Schiedsrichter Achim Untergasser eine Stellungnahme ab)

"WAC ist verdienter Sieger, auch wenn das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist"

..weiter zum Spiel: "In den ersten Minuten hatten wir guten Zugriff auf das Spiel. Dann kam das 0:1. Da war der Schiedsrichter auch uneinsichtig. Dann schießen wir uns das 0:2 selbst, haben in der Halbzeit neuen Mut gefasst und laden mit der ersten Aktion den Gegner zum 0:3 ein.

Dann kam wie so oft unsere Druckphase, in der wir wieder einmal durch einen individuellen Fehler einen Konter verursachen, aus dem das vierte Tor entsteht. Der WAC ist der verdiente Sieger, auch wenn das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist."

"Bis zur 70. Minute haben wir sehr gut gespielt"

Manfred Schmid (Trainer RZ Pellets WAC) über...

...das Spiel: "Grundsätzlich war es so, dass wir eine richtig gute Vorstellung gebracht haben. Von der ersten bis zur 70. Minute waren wir aggressiv, zweikampfstark. Hatten viele Chancen, die wir diesmal auch genützt haben. Es war grundlegend ein richtig gutes Spiel. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Zum Schluss war es so, dass wir uns zu sicher gefühlt haben und dann ein dummes Gegentor gekriegt haben. Mit dem 4:1 und dem Freistoßtor war es dann erledigt und mehr als verdient, meiner Meinung nach."

...den Kampf um die Meistergruppe: „Wir haben in den Spielen zuhause gegen LASK und Sturm gezeigt, dass wir sie fordern können. Wir haben den LASK geschlagen und gegen Sturm mit Pech verloren. Wir trauen uns auch gegen diese Mannschaften etwas zu. Natürlich wissen wir, dass es schwer wird, denn es ist ein anderes Kaliber und eine andere Qualität.

Wenn wir so auftreten wie heute und noch etwas drauflegen, trauen wir uns etwas zu. Die Punkte waren wichtig, auch für das Selbstvertrauen. Wir werden sehen, was die nächsten Runden passiert, aber wir sind wieder näher dran.“

„Wir haben das ganze Spiel dominiert"

Adis Jasic (4:1-Freistoß-Torschütze RZ Pellets WAC) über das Spiel: „Wir haben das ganze Spiel dominiert. Vielleicht in einer kurzen Phase im Spiel die Zweikämpfe nicht so gehabt, aber im Großen und Ganzen haben wir das Spiel dominiert und einen verdienten Sieg geholt."

Ervin Omić (Abwehrspieler RZ Pellets WAC): "Es war ein sehr gutes Spiel von uns und eine gute Reaktion auf das Rapid-Spiel vor einer Woche. Die erste Halbzeit haben wir klar dominiert, den Ball gut laufen lassen und unsere Chancen vor dem Tor genutzt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann früh das 3:0 gemacht.

Danach haben wir uns das Leben eigentlich selber schwer gemacht, haben die Wattener angreifen lassen, es aber hinten recht gut verteidigt hat. Kriegen dann ein unnötiges, blödes Tor. Im Großen und Ganzen haben wir es gut verteidigt und gut gespielt. Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die neue Woche und bereiten uns gut auf das nächste Spiel vor."

„Man hat gesehen, was wir wollen"

Thierno Ballo (Man of the Match, RZ Pellets WAC) über...

…seine Leistung: „Mit der Unterstützung des Teams hat es gut funktioniert. Die Jungs hinter mir haben mir super geholfen, dadurch konnte ich zwei Tore und die Vorlage machen.“



…die Leistung der Mannschaft: „Man hat gesehen, was wir wollen. Jeder war motiviert und wir haben gezeigt, was wir können.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: RiPu Sportfotos