Mit zwei Auftakt-Heimsiegen im neuen Kalenderjahr in der ADMIRAL Bundesliga bläst der Tabellensiebte Austria Wien weiter zur Aufholjagd und greift an bei der "Mission Meistertruppe". Eine Woche vor dem brisanten Wiener Derby beim SK Rapid feierte das Wimmer-Team nach dem 3:1 gegen den TSV Hartberg in Teil 2 seines Heimspiel-Doppels binnen einer Woche einen 2:1-Arbeitssieg gegen den Tabellenzehnten SCR Altach. Und das lange Zeit zu Zehnt, wobei die Veilchen am Ende um den Dreier zitterten. Nachfolgend STATEMENTS aus Austria- und Altacher Lager.

Das Wichtigste aus Austria-Sicht waren heute die drei Punkte. Jetzt freuen sich die Fans der Violetten auf das besonders brisante Wiener Derby, geht es doch nächste Woche in Hütteldorf mit dem SK Rapid gegen einen direkten Konkurrenten, um über den ersehnten "Strich zu kommen."

„Es war dann eine Nervenschlacht"



Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Mit der roten Karte machen wir uns das Spiel selbst kaputt. Ich glaube nicht, dass wir im elf gegen elf Schwierigkeiten gehabt hätten. Es war dann eine Nervenschlacht. Wenn man ehrlich ist, hatten sie eine Riesenchance zum Ausgleich. Nichtsdestotrotz können wir das 3:0 machen, dann ist das Spiel entschieden. Wir haben es uns unnötig schwer gemacht und das ärgert mich ein bisschen.“



…die rote Karte gegen Romeo Vucic: „Es ist eine klare rote Karte. Warum er es macht, muss man ihn fragen. Es geht nicht und ist doof. Es schadet der Mannschaft, darüber müssen wir sprechen.“

„Seitdem ich hier bin, sagt man mir, nächste Woche ist das Spiel des Jahres"

Frans Krätzig (FC Bayern-Leihspieler und 2:0-Torschütze FK Austria Wien) über...

…den Heimsieg: „Da könnte man ein Buch darüber schreiben. Es war ein unglaublicher Kampf in der zweiten Halbzeit. Auch in der ersten Halbzeit haben wir nicht unseren Spielrhythmus gefunden. Es ist die Definition eines Arbeitssieges.“



…das anstehende Wiener Derby: „Ich freue mich sehr darauf. Seitdem ich hier bin, sagt man mir, nächste Woche ist das Spiel des Jahres. Ich weiß nicht, was kommt. Ich hoffe auf einen Sieg für uns.“

„Sie haben dann gemeint, es wird für die Akademie nicht reichen"

Romeo Vucic (Stürmer FK Austria Wien) über...

…im Vorfeld über seine Anfänge in der Jugend des SK Rapid: „Es ist der Gegend geschuldet, wo ich aufgewachsen bin. Es hat begonnen im Park. Ich war mit meinem Papa Fußball spielen, dort hat mich jemand von Rapid gesehen und zu einem Training eingeladen. Aus dieser Einladung wurden dann fünfeinhalb Jahre bei Rapid. Sie haben dann gemeint, es wird für die Akademie nicht reichen. Seitdem bin ich bei der Austria. Diese kleine Vorgeschichte mit Rapid verbindet mich noch mehr mit der Austria.“



…im Vorfeld über sein Tor beim Startelf-Debüt am vergangenen Wochenende: „Es sind Gefühle, die man nicht wirklich beschreiben kann. Für jemanden wie mich, der dieses Trikot schon so lange trägt und so viele Erinnerungen an die Generali-Arena hat, als Balljunge und Einlaufkind, ein Tor zu machen, war immer schon ein Traum. Als es dann geklappt hat, war es sehr emotional. Es war ein Spiel, es war ein Tor. Ich bin hungrig auf mehr.“

„Wir bescheißen uns dann wie jede Woche selbst um die Punkte“

Joachim Standfest (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…die Leistung der Mannschaft: „Wir waren 35 Minuten richtig gut. Wir waren top im Spiel, haben sehr gut attackiert und hatten viele Chancen. Wir haben zu wenig daraus gemacht. Wir bescheißen uns dann wie jede Woche selbst um die Punkte. Das ist extrem mühsam. Wir nehmen einfach nicht das mit, was uns zusteht. Wir müssen hier einen Schritt nach vorne machen. Wir spielen 90 Minuten ein gutes Fußballspiel, sind gut drinnen und zwei oder drei Mal pro Spiel passiert es, dass wir Aussetzer haben. Hier muss man ansetzen.“



…die Gegentore: „Wir klären zwei einfache Flanken nicht richtig und das ist Profifußball. Das muss besser sein. Da brauchen wir uns nicht in den Sack lügen. Das passiert uns fast wöchentlich. So kann man nicht punkten.“

„Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die Austria den Zuschlag bekommen hat"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…Romeo Vucic: „Er hat noch keinen Durchbruch geschafft. Er hat die letzten sechs Monate einiges an Resilienz gezeigt. Das ist sehr wichtig bei jungen Spielern. Oftmals geht es leicht, dass man dabei ist, aber dieses Level zu halten, ist eine andere Sache. Mit den Tugenden, die er in den letzten sechs Monaten gelernt hat, stehen seine Chancen nicht schlecht. Ich wünsche ihm alles Gute, denn seine Anlagen sind gut.“



…Frans Krätzig: „Die Einstellung, die Körpersprache, seine technischen Fähigkeiten, auch wie er am Feld agiert, ist besonders. Der Junge hat etwas Besonderes. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass die Austria den Zuschlag bekommen hat. Für das Management der Austria ein riesiges Kompliment, denn diesen Jungen hätten sicher viele Klubs gerne gehabt.“

