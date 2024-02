Für das Wiener Derby in einer Woche in Hütteldorf (Top-Spiel 20. Rd. ADMIRAL Bundesliga, So., 25.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) könnte es für Cheftrainer Michael Wimmer von Austria Wien personell eng werden. Nach dem 2:1-Zittersieg gegen den Zehnten SCR Altach - siehe Spielbericht und Statements - werden mit Romeo Vučić und Johannes Handl zwei Akeure definitiv gesperrt sein. Verletzungsbedingt könnten womöglich weitere Spieler dazukommen. Als "Königstransfer" dieses Winters erwies sich dagegen FC Bayern-Leihspieler Frans Krätzig, der sein Premierentor erzielte und sich im FAK-Video äußerte.

Johannes Handl erhielt seine fünfte gelbe Karte in dieser BL-Saison und wird den Veilchen im Wiener Derby in einer Woche fehlen.

"Es geht nicht und ist doof"

Für die Austria zählt in diesen "Wiener Wochen der Wahrheit" jeder Punkt, gerade gegen einen Mitkonkurrent um ein Meistergruppen-Ticket wie Erzrivale SK Rapid, sodass das bevorstehende Wiener Derby noch einen zusätzlichen Stellenwert erhält.

Dass der 21-jährige, gebürtige Wiener Romeo Vučić, der fünfeinhalb Jahre in der Jugend bei den Grün-Weißen spielte, gegen seinen Ex-Klub gesperrt sein, nachdem der Stürmer, der den Assist zum Führungstor gegen den SCRA besteuerte, nach 56 Minuten die Rote Karte erhielt und den Veilchen einen "Bärendienst" erwies, ärgerte FAK-Trainer Michael Wimmer sehr: „Es ist eine klare Rote Karte. Warum er es macht, muss man ihn fragen. Es geht nicht und ist doof. Es schadet der Mannschaft, darüber müssen wir sprechen."

Verärgert war der 43-jährige, deutsche Cheftrainer der Violetten auch über die fünfte gelbe Karte für Johannes Handl, kritisierte dabei allerdings statt dem Spieler den Schiedsrichter: „Das war keine Gelbe Karte!" Fakt ist dennoch, dass der 25-jährige Innenverteidiger beim bevorstehenden Wiener Derby fehlen wird. Der 1,96 Meter große Grazer zählt mit 16 BL-Einsätzen in dieser Saison zu den FAK-Stammkräften.

Huskovic verletzte sich beim Aufwärmen - Potzmann & Martins angeschlagen raus

Weiteres Unheil trat bereits vor dem Anpfiff gegen die Altacher ein. Austria-Angreifer Muharem Huskovic plagten beim Aufwärmen Muskelbeschwerden, worauf der 20-Jährige die Partie nur von der Tribüne aus verfolgen konnte. Alexander Schmidt rückte somit kurzfristig in die Startelf und rechtfertigte das Vertrauen mit dem Führungstor.

Ein anderer Austrianer, Marvin Potzmann, verließ dagegen in der Spiel-Schlussphase angeschlagen den Platz (86.), nachdem zuvor bereits in der 77. Minute Abwehrmann Marvin Martins aufgrund von Adduktorenproblemen gegen Tin Plavotic ausgetauscht wurde. Zu dem Zeitpunkt nahm Wimmer auch Routinier Reinhold Ranftl vom Feld. Womöglich auch eine Vorsichtsmaßnahme wegen seiner bisher vier gelben Karten.

Frans Krätzig nach #FAKALT & seinem ersten Tor in Wien ✊💜



„Ich glaube das Tor war gut; gut abgeschlossen, gute Drehung davor, gutes Näschen gehabt. Ich hab mich getraut, das ist das wichtigste. Es hat Spaß gemacht, das Tor ist die Kirsche.“



👉 https://t.co/kE1pJ1mMwF#faklive pic.twitter.com/UpuYzFALYD — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 17, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL