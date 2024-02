Wie im Vorjahr führt auch heuer nach 19 Runden wieder ein Stürmer von Austria Klagenfurt die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an: Nach damals Markus Pink nun Sinan Karweina. Bemerkenswert auch: Der 24-jährige Deutsche scorte in der Vorsaison nur ein Mal, und das erst in der 32. Runde gegen den SK Rapid! Derzeit hat der Klagenfurter "Knipser" bereits Mitte Februar zehn Tore auf seinem Konto, erwischte nach starken Leistungen im Herbst im Frühjahr einen Start nach Maß und verhalt mit zwei Treffern in den Partien beim LASK (2:2) und Austria Lustenau (1:0) den Kärntner Violetten zu vier Punkten verholfen.

Hatte Sinan Karweina auf seinen ersten Torjubel in der Vorsaison noch bis zum letzten Spieltag Anfang Juni zu warten, scort der 24-jährige Deutsche diesmal in der Spielzeit 2023/24 am Fließband.

„Stolz macht mich viel mehr, dass wir als Einheit auftreten und einer für den anderen da ist"

In der Vorsaison ein Tor in 20 BL-Einsätzen, in der aktuellen Spielzeit bereits zehn Treffer nach 18 Spielen. Der "Torschütze vom Dienst" des Tabellenvierten vom Wörthersee untermauerte mit seinen bisher beiden Toren im neuen Kalenderjahr seine Position als Top-Scorer der höchsten Spielklasse. Doch satt ist der Rheinländer aus der Handballstadt Gummersbach (bei Köln) noch lange nicht.

Sinan Karweina (geb.: 29.03.1999): „Ich bin natürlich happy, dass ich die Tore gemacht habe und der Mannschaft helfen konnte. Aber das ist ja auch meine Aufgabe als Stürmer, in diesen Momenten zur Stelle zu sein. Stolz macht mich viel mehr, dass wir als Einheit auftreten und einer für den anderen da ist. Wenn wir daran anknüpfen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir unser großes Ziel erreichen werden."

Während sich der Toptorschütze (10 Tore, 6 Assists) verbal nicht in den Vordergrund drängen wollte, rückten ihn die Experten bei ihrer Analyse des violetten Auftritts in Bregenz in den Fokus. Sowohl ÖFB-Legende Andreas Herzog bei Sky als auch Austria-Coach Peter Pacult hatten ein Sonderlob für den 1,73 Meter-Mann parat.

"Ganz wichtiger Faktor, der sein Visier richtig eingestellt hat"

„Halleluja, für Klagenfurt sieht es wieder nach Top 6 aus, zum dritten Mal hintereinander. Dabei ist Sinan Karweina ein ganz wichtiger Faktor, er hat sein Visier richtig eingestellt. Ohne seine Leistung schmälern zu wollen, aber da müssen sich die Torjäger der großen Klubs wie Salzburg oder Sturm schon fragen, was da los ist, wenn ein Spieler von Klagenfurt auf dem ersten Platz steht“, stellte Herzog fest.

Pacult, einst selbst für seinen eiskalten Abschluss als ehemaliger Torjäger bekannt und von den Gegnern gefürchtet, freut sich über den Lauf seiner Spitze: „Wenn man sich das Tor anschaut, muss ich ihm schon ein Kompliment machen. Für Sinan hat sich die Chance ergeben und es zeichnet ihn aus, dass er in dieser Situation ruhig geblieben ist und sie genutzt hat. Das ist dann auch eine Qualitätssache“, betonte der Austria-Coach.

„Rennen um die Tickets für das obere Playoff ist extrem eng"

Schon am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) bietet sich für Karweina die nächste Gelegenheit, seine persönliche Ausbeute zu vergrößern und mit der Mannschaft den nächsten Schritt in Richtung Meistergruppe zu gehen. Dann ist der FC Blau-Weiß Linz im Wörthersee-Stadion zu Gast. Ein Treffer gegen den Aufsteiger fehlt dem Deutschen noch in seiner Sammlung, nachdem das Hinspiel 0:0 ausging und ihm dabei damals ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde.

Tickets für das - nach dem Auswärtsdoppel in Linz und Bregenz - erste Klagenfurter Heimspiel des Jahres sind Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

Karweina & Co. hoffen in der entscheidenden Phase des Grunddurchgangs auf die Unterstützung des Kärntner Publikums. „Das Rennen um die Tickets für das obere Playoff ist extrem eng. Wir brauchen einen Dreier, um die Konkurrenz weiter hinter uns zu lassen und mit dem 12. Mann im Rücken fällt das auf jeden Fall leichter. Es wäre klasse, wenn möglichst viele Fans kommen und unser Team supporten“, blickte der Offensiv-Mann voraus.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL