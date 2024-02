Terminänderung in der 22. und letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison 2023/2024.

Vorverlegung von Sonntag auf Samstag

In Abstimmung mit dem TV-Partner Sky sowie den beiden betroffenen Klubs wird das folgende Spiel von Sonntag, den 10. März, auf Samstag, den 9. März vorverlegt.

22. Runde, 09./10.03.2024

Samstag, 09. März 2024, 17:00 Uhr

LASK – FC Red Bull Salzburg (Raiffeisen Arena, Ligaportal-LIVETICKER)

In diesem Duell zwischen dem derzeit Tabellendritten und Liga-Leader aus der Mozartstadt kommt es bereits zum dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das Hinspiel in der ADMIRAL Bundesliga im Herbst gewann der LASK überraschend in der Red Bull Arena am 21. Oktober 2023 mit 1:0 durch "Goldtorschütze" Robert Žulj. Vor wenigen Wochen am 2. Februar revanchierten sich die Roten Bullen und siegten im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Raiffeisen Arena nach packender Pokal-Partie am Ende mit 3:2.

Da beide Klubs bereits für die Meistergruppe qualifiziert sind, wird es somit zu fünf Pflichtspiel-Duellen in dieser Saison zwischen den Oberösterreichern und Salzburgern kommen.

Das letzte Spiel im Bundesliga-Grunddurchgang gegen RB Salzburg wurde um einen Tag vorverlegt: https://t.co/gPhp7G2rHu pic.twitter.com/cPOEZI1Cmv — LASK (@LASK_Official) February 20, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at