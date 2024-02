Manuel Schüttengruber hat in seinen 27 Jahren als Schiedsrichter viel erlebt, schaffte einen steilen Aufstieg als Unterhaus-Unparteiischer bis in die ADMIRAL Bundesliga und wurde darüberhinaus FIFA-Referee. Im Frühjahr beendet der 40-jährige Linzer seine Karriere als Spielleiter auf dem grünen Rasen und funkiert ausschließlich als VAR am Fernseher. In Teil 2 des exklusiven Ligaportal-Interviews äußert er sich über Veränderungen im SR-Business der vergangenen über zwei Jahrzehnte im Profi- und Amateurbereich, Unterschiede auf nationaler und internationaler Ebene, was er Schiedsrichter-Talenten auf den Weg geben möchte und Highlights samt Anekdoten...wie über einen "brennenden Kollegen" und wie er einen SK Sturm-Spieler zum Minister "machte"...! Siehe auch Teil 1.

In die Review Area wird Schiedsrichter Manuel Schüttengruber künftig nicht mehr kommen, stattdessen ist seine Kernkompetenz am Fernseher, respektive Monitor als VAR (Video-Assistent-Referee), sodass er dann manch Kollegen an die Seitenlinie beordert. Am kommenden Samstag hat der 40-jährige Linzer sein 50. Jubiläum als VAR beim ADMIRAL Bundesliga-Spiel der 20. Runde, SCR Altach vs. TSV Hartberg (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

"Mein Hauptaugenmerk ist, den Fußball so gerecht wie möglich zu machen"

Ligaportal: Ein Leben als Fußball-Schiedsrichter, über ein Vierteljahrhundert. Seit April 1997, nahezu unfassbare 2000 Spiele bist du nunmehr als Unparteiischer aktiv, gehörst seit 2010 zum "Inventar" der Bundesliga, bist erfahrener FIFA-Referee. Inwiefern hat sich das Business – sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich – im Zaum der Zeit verändert - und welche gravierenden Unterschiede machst Du bei nationalen und internationalen Spielen aus?

Manuel Schüttengruber: Gute Frage. Ein Schiedsrichter-Urgestein trifft durchaus zu, aber ganz so alt fühle ich mich dann doch noch nicht. (Lacht) Du hast aber sicher Recht, dass in Fußballer- und Fußballerinnen-Kreisen mein Name ein Begriff ist. Das ist oft natürlich auch eine Alterserscheinung, denn wenn man etwas schier eine Ewigkeit macht, sämtliche Top-Spiele in Österreich geleitet hat und dadurch auch medial sehr oft vertreten war, kommt man da nicht drum rum. Ob das Ganze jetzt positiv oder negativ behaftet ist, will ich gar nicht beurteilen, steht mir auch gar nicht zu. Dass man es nicht jedem recht machen kann, ist ganz klar. Das ist auch nicht mein Hauptaugenmerk, sondern, den Fußball so gerecht wie möglich zu machen.

Die Unterschiede von damals zu heute sind genauso wie in der Gesellschaft auch. Das Leben ändert sich immer wieder, stellt jeden vor neue Herausforderungen. Der Fußball ist definitiv schneller und physischer geworden. Ist auch mehr durch technische Hilfsmittel geprägt. Es wird ja mittlerweile alles aufgezeichnet. Jeder ist sehr transparent und dadurch hat man auch die verschiedensten Leistungsdaten. Der Fußball will schneller, immer interessanter und moderner werden. Auch die Schiedsrichter setzen hier immer mehr an und nutzen technische Hilfsmittel.

"Man muss die Show bieten, damit man die Leute im Stadion nicht verliert"

Man muss die Show bieten, damit man die Leute im Stadion nicht verliert bzw. auch Sponsoren lukriert, da natürlich alles auch sehr viel Geld kostet. Das ist auch der Anspruch an den modernen Schiedsrichter, immer schneller zu werden und immer mehr Zeit zu investieren vorgegeben. Was neben Beruf, Familie und Zeit für sich selbst eine riesengroße Herausforderung darstellt. Ich bin kein Befürworter eines Profischiedsrichters, weil sich für mich immer die Frage stellt, was ist nach der Karriere? Ich bin eher für eine berufliche Entlastung in welcher Form auch immer.

Es gibt hier verschiedenste Modelle, vor allem in den nördlichen Staaten Europas. Wo ein Schulterschluss zwischen den Verbänden und den Firmen geschlossen wurde, um die Schiedsrichter zu unterstützen. Zwar nicht in ihrer Tätigkeitsausübung, sondern um Zeit für Regeneration und Zeit für sich selbst zu schaffen. Gehts dem Menschen gut, gehts der Sache gut, dass trifft auch hier zu. Man unterschätzt immer, dass nach so vielen Reisen, egal ob Flieger oder Auto, fast keine Regenerationszeit vorhanden ist. Mit Familie, Beruf, und Vorbereitung wird dann alles beschwerlich.

In der Arbeit gehören fehlende Stunden nachgeholt, die freigespielte Zeit oder Termine eingearbeitet. Die Familie und einer selbst hat auch Zeit verdient. Somit fällt dann meistens die Regeneration völlig "ins Wasser". Auf Grund dieses Umstandes kommen mit einer Mehranzahl an Dienstjahren immer mehr Wehwehchen dazu und Regeneration ist und bleibt nunmal sehr wichtig. Leider bleibt diese sehr oft auf der Strecke.

"Man sieht die Spieler wahrscheinlich das erste Mal im Leben"

Der Unterschied zwischen nationalen und internationalen Spielen ist vor allem International die „Unbekanntheit“. Man kennt sich gegenseitig nicht und man ist von Informationen und Vorbereitung abhängig. Man sieht die Spieler wahrscheinlich das erste Mal im Leben. Da ist eine Spielleitung, vor allem die erste Viertelstunde, ganz anders, wie wenn man jeden Akteur kennt. Man wird sehr oft ausprobiert und getestet.

In der Bundesliga kennen wir uns gegenseitig und da fällt das fast ganz weg. Dies zieht allerdings keinen minderen Respekt nach sich, sondern man kennt sich einfach. Man weiß, wenn gewisse Aktionen gesetzt werden, ob der oder diejenige jetzt einen guten oder schlechten Tag hat, egal ob Spieler oder Schiedsrichter.

Wir bereiten uns international sowie national auch durch Videostudium vor, wobei international die völlige persönliche Bindung dazu fehlt. Somit ist das ganz was anderes, als wenn man national über ein Jahrzehnt in der Bundesliga ist. Das Gleiche gilt auch für die Landesverbände und die Amateurligen. Auch da wird immer mehr auf die physische Verbesserung hingearbeitet. Auch dort werden die Spiele immer schneller und körperintensiver.

Auch hier hat sich das Schiedsrichterwesen umstellen müssen. Die Technik, wie ein Headset, sind auch hier eingezogen und die Trainingsfrequenzen wurden angepasst. So wie es früher mal war, dass man einmal in der Woche trainiert hat, ist auch dort Geschichte.

"Wenn ich die Entscheidung von weitem treffe, ist die Akzeptanz der Spieler wesentlich geringer"

Auch in den Amateurligen müssen Schiedsrichter des öfteren pro Woche trainieren und auf Fitness sowie Schnelligkeit achten. Sonst ist man auch dort extrem weit weg vom Spielgeschehen und wird unglaubwürdig. Denn wenn ich die Entscheidung von weitem treffe, ist die Akzeptanz der Spieler wesentlich geringer wie wenn ich in der Nähe bin und die Entscheidung aus nächstem Blickwinkel treffe.

Zu alldem kommt auch noch das Thema Social Media. Man ist ja überall überwacht, überall begleitet mit Kameras oder sonstigen Aufnahmegeräten. Fehler werden sofort festgehalten und an den Pranger gestellt. Da haben auch junge Schiedsrichter mit umzugehen, dass sehr viel Shitstorm auf Social Media-Kanälen verbreitet wird.

"Habe desöfteren Drohungen und unlustige Aktionen in meinem Leben erfahren müssen"

Ich glaube auch da muss man in Zukunft ansetzen, weil es Menschen gibt, die mit diesem Druck und Shitstorming nicht umgehen können und man diese Leute sonst möglicherweise verliert. Da gehört präventiv gearbeitet, was für alle Beteiligten eine große Herausforderung werden wird. Weil es nicht weniger werden wird, man ist doch sehr anonym im Internet.

Ich weiß, wovon ich da spreche. Ich habe desöfteren schon Drohungen und unlustige Aktionen in meinem Leben erfahren müssen. Was nicht angenehm ist. Aber wie gesagt, es gibt stärkere und weniger stärkere Persönlichkeiten. Da ist sicher auch zum Ansetzen. Das ist ein großes Neuland für alle, was sich seit meinem Beginn in 1997 bis jetzt unheimlich verstärkt hat.

Stellt sich auch gerne neuen Herausforderungen und auch mal auf die "Bretter", die künftig etwas in seiner Freizeit bedeuten. Wobei der Familienvater auch hier eine gute Figur macht. Apropos Familie: Nachdem Manuel Schüttengruber ja als Schiedsrichter in die "Fußstapfen" seines Vaters trat, wird sein Sohn diese Tradition an der Pfeife in der eigenen Familie nicht fortsetzen. Eher der vlt. der Nachwuchs seines Bruders Clemens, der auch Schiedsrichter ist. "Dass tagelang über einen diskutiert wird, will keiner - ist auch nicht Sinn und Zweck des Schiedsrichter-Daseins" Ligaportal: Einerseits scheinen Ausschreitungen und Proteste allmählich zum unrühmlichen "Alltag" zu gehören, andererseits rücken die Spielleiter nicht zuletzt aufgrund des VAR sowie den damit einhergehenden Verzögerungen und Entscheidungen immer mehr in den Fokus. Wer tut sich daher heute noch das Schiedsrichter-Wesen an. Wie weit kannst Du jungen, interessierten Talenten Motivation & Mut mit auf den Weg geben, um die SR-Ausbildung heutzutage noch zu absolvieren? Manuel Schüttengruber: Motivation, um Schiedsrichter zu werden ist einfach die Lebensschule. Allein was ich durch meine Schiedsrichtertätigkeit lernen durfte und gelernt habe, ist im normalen Leben so nie, nie umsetzbar. Man braucht Persönlichkeitsbildung, lernt die Sprache des Körpers, der Mimik und Gestik zu entschlüsseln. Man hat Personalführung, Krisenmanagement, Fremdsprachen, darf andere Kulturen erleben und kennenlernen. Ist mittendrinnen im schönsten Hobby der Welt, nämlich Fußball, als eine sehr wichtige Figur. Wobei natürlich immer zu beachten ist, diese Position nicht auszunutzen. Es darf auf keinen Fall sein, dass ich diesen Sport als Machtposition negativ ausnutze. Man ist eingesetzt, um Spiele fair zu machen, in geführten und geleiteten Bahnen zu bringen. Das ist die Aufgabe des Schiedsrichters und nicht sich in den Mittelpunkt zu stellen, auch wenn das auf Grund unpopulärer Entscheidungen oft der Fall ist. Der Fußball ist für die Fußballer da und nicht für den Schiedsrichter. Er ist absolut nicht die wichtigste Person im Fußball. Er ist eine wichtige Person. Aber die wichtigsten sind die Spieler, denn was wollen die Fans, die Zuschauer und Fußball-Liebhaber sehen...gute Spiele, schöne Tore und faire Spiele. Da sollten Schiedsrichter-Diskussionen so wenig wie möglich vorkommen. Dass tagelang über einen diskutiert wird, das will keiner und ist auch nicht Sinn und Zweck des Schiedsrichter-Daseins. In seiner Schiedsrichter-Tätigkeit stets kommunikativ, wie hier als 4. Offizieller im vergangenen Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga mit SV Guntamatic Ried-Trainer Maximilian Senft. "Es war Totenstille auf diesem Flughafen" Ligaportal: Was waren für dich deine Highlights in Deiner langen Schiedsricher-Karriere und fällt Dir eine Anekdote ein? Manuel Schüttengruber: Highlights waren für mich in Östereich die Wiener Derbies, die Spiele SK Rapid gegen SK Sturm und RB Salzburg gegen SK Rapid, das ÖFB-Cup-Finale 2019 in der ausverkauften Arena in Klagenfurt. Sehr schöne Spiele waren auch im Ausland u.a. Young Boys Bern gegen Glasgow Rangers, Deutschland : Italien als 4ter, Länderspiele in Portugal, der Schweiz oder Tschechien. Alle Spiele in der Europa-League, aber speziell das in der Gruppenphase mit dem VfL Wolfsburg, wo ich Trainer Oliver Glasner mit seinem OÖ-Team getroffen habe. Bei 84 Spielen waren jedoch bestimmt auch noch mehrere dabei. Ein Erlebnis war auch das U-19-EM-Turnier in Finnland, wo ich 17 Tage war. Es waren so viele schöne Erinnerungen und Spiele. Besondere waren auch die Reisen in der Corona-Pandemie, welche durch Sondergenehmigungen möglich waren. Wir waren in Helsinki auf dem Flughafen die einzigen und hatten ihn sozusagen ganz für uns alleine. Die Geschäfte und Dutyfrees waren leer und ausgeräumt. Es war Totenstille auf diesem Flughafen und es ist dann auch nur eine Maschine geflogen. "Von einem meiner Assistenten begannen in der Sauna die Haare zu rauchen" In dieser Zeit waren es ja oft fünf Tage die wir für ein Spiel unterwegs waren. Sämtliche Flugverbindungen waren auf ein Minimum eingestellt. Dazu habe ich auch eine Anekdote. Bei dieser besagten Reise waren wir zwei Tage vor dem Spiel in einem privaten Schwimmbereich, mit einer Sauna, die dreistöckig war. Wir sitzen da drinnen und von einem meiner Assistenten begannen dort oben in der Sauna die Haare zu rauchen, weil es einfach so heiß war in dieser finnischen Sauna. Das war in dem Moment so lustig, weil ich noch nie gesehen habe, dass jemand die Haare rauchen können, wenn man in einer Sauna sitzt. Es bleibt ab von jeder Reise etwas Spezielles in Erinnerung.

Nur diese Coronazeit war so zeitintensiv. Wir mussten um 7 Uhr in der Früh an einem Montag in Wien sein, um einen 10-Sekunden-Corona-Test zu absolvieren. Sind dann wieder zurück in die Arbeit. Dann ist am Abend der Test ausgewertet worden und wir haben dann gewusst, ob wir am Dienstag in den Flieger einsteigen oder ob ein Ersatzteam bestellt wird. Das war immer ein Zittern und Bangen, der Zeitaufwand war sehr groß und herausfordernd. Auch ich sprang hier kurzfristig bei einem Länderspiel in Bulgarien als Schiedsrichter ein. Ich werde jedoch nie vergessen, dass man für einen Zehn-Sekunden-Coronatest nach Wien fahren muss. Als Manuel Schüttengruber SK Sturm-Spieler zum "Minister machte" Sportlich fällt mir noch eine Anekdote ein. Es hat bei Sturm Graz einen Lukas Spendlhofer gegeben. Im Eifer des Gefechts ist mir damals nicht Herr Spendlhofer aus dem Mund geglitten, sondern Herr Spindlegger. Dem damaligen Minister. Wir haben uns dann beide angeschaut und zum Lachen angefangen. Ich habe mich dann entschuldigt für diesen Wort-Fauxpas. Anscheinend war in diesem Moment der Minister in meinem Unterbewusstsein und nicht der Fußballer. Ich muss gerade wieder schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke. Ligaportal: Das nennt man dann Happyend bei unserem Interview, für das ich dir danke. Dann wünsche ich dir einen ehren- und würdevollen Abschied nach 27 Schiedsrichter-Jahren auf dem Rasen beim oberösterreichischen Cup-Finale in diesem Frühjahr. Das Interview führte Ligaportal-Chefredakteur Herbert Pumann In diesem Frühjahr läuft bei Manuel Schüttengruber (geb.: 20.07.1983) auf eigenen Wunsch die Zeit als Fußball-Schiedsrichter ab. Wohl dem, der sein Karriereende selbst bestimmen kann. Karriere-Meilensteine von Manuel Schüttengruber 01.04.1997: Mit Ausnahmegenehmigung im Alter von 13 (!) Jahren Prüfung zum Fußballschiedsrichter abgelegt. Als jüngster Unparteiischer Österreichs erstes Spiel in seiner Laufbahn mit der U-12-Partie SK St.Magdalena vs. SV Chemie Linz geleitet. 27.08.2004: Als 19-Jähriger bei UVB Vöcklamarkt vs. ATSV Ranshofen (2:0) Premiere in der Landesliga. 06.08.2005: Debüt in der Regionalliga Mitte bei SAK Klagenfurt vs. ASK Köflach (0:5). 11.08.2006: Debüt im Profifußball als SR-Assistent in der 2. Liga bei DSV Leoben vs. SC/ESV Parndorf 2:0 07.04.2007: An der Seite von Dietmar Drabek SR-Assistent in der Bundesliga bei FC Wacker Innsbruck vs. SK Rapid (2:3). 17.05.2009: Im Alter von 25 Jahren gemeinsam mit Gerald Lehner im Linzer Casineum Auszeichnung zu Oberösterreichs besten und beliebtesten Schiedsrichter in der Rubrik Regional- und OÖ-Liga. 31.05.2010: Mit 26 Jahren von der ÖFB-SR-Kommission als damals jüngster Unparteiischer Aufnahme ins Oberhaus. 25.08.2010: BL-Premiere beim Spiel SV Mattersburg vs. RB Salzburg (1:0) mit sogleich erster Gelb-Roter Karte für Rabiu Afolabi (Foulspiel und SR-Kritk 85. Min.). 01.01.2014: Nach 47 BL-Spielen und 36 Zweitliga-Partien Ernennung vom ÖFB zum FIFA Schiedsrichter. 01.5.2019: Referee beim ausverkauften ÖFB Cup-Finale RB Salzburg vs. SK Rapid (2:0) in der Wörthersee-Arena in Klagenfurt. Weiter Wissenwertes Als einer von wenigen europäischen Schiedsrichtern leitete Manuel Schüttengruber am 3. August 2009 ein Spiel der CA Boca Juniors (erfolgreichste Mannschaft Argentiniens) mit allen Stars wie Juan Román Riquelme, Martín Palermo und Gabriel Paletta auf der Linzer Gugl gegen den LASK. Von 2005 bis 2009 stellte sich Manuel Schüttengruber jedes Jahr vor Weihnachten in den Dienst der Guten Sache und leitete beim Oberösterreichischen HAGU-Cup (Spendenturnier für kranke Kinder) kostenlos Spiele. Von 1995 bis 2009 wurden bei diesem Hallenturnier 304.867,78 Euro eingespielt. Hauptberuflich arbeitet Manuel Schüttengruber in einer Fahrschule als Geschäftsführer Vertrieb in Leonding und als Hypnose- /Mentaltrainer und Gerichtssachverständiger in seiner Firma MANUELS. Er ist auch ausgebildeter Fitness- und Ernährungstrainer und besitzt einen Master in Management. Von Jänner 2011 bis Dezember 2018 war Manuel Schüttengruber Webmaster der offiziellen Homepage der oberösterreichischen Schiedsrichter. Bis Sommer 2023 zählte er zur Gruppe der UEFA-First-Category-Schiedsrichter, welches er aus freien Stücken zurücklegte und Ende 2023 aus beruflichen und persönlichen Gründen seine internationale Laufbahn als Schiedsrichter beendete. Er bleibt jedoch als einer von fünf Österreichern als FIFA-Video-Match-Official für den ÖFB im In- und Ausland tätig.