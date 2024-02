Das U16-Team des ADMIRAL Bundesliga-Sechsten SK Rapid darf sich über einen besonderen Neuzugang abseits des Platzes freuen. La Pasteria, Wiens renommierte Pasta-Manufaktur, ist ab sofort offizieller Partner des Teams. Pasta gilt insbesondere bei jungen Menschen als das beliebteste Gericht weltweit, weshalb die Partnerschaft nicht nur kulinarischen Genuss verspricht, sondern auch eine perfekte Ergänzung für die sportliche Entwicklung der Nachwuchsspieler darstellt. La Pasteria ist somit bis inklusive der Saison 2024/25 Nachwuchspartner der Hütteldorfer und unterstützt die grün-weiße U16.

V.l.: Amar Hadzimuratovic (U16 SK Rapid), Georg Hirsch-Stronstorff (Managing Director Eurest Österreich), Steffen Hofmann (Geschäftsführer SK Rapid), Stefan Walther (Leitung La Pasteria) und Marcel Griebus (U16 SK Rapid).

Fokus auf junge Rapidler

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid: „Wir waren auf der Suche nach einem neuen Partner und haben mit La Pasteria nun eine optimale Wahl getroffen. Die Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, da die Ernährung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung unserer jungen Spieler ist“.

Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, ergänzt: „Mit La Pasteria erweitern wir unser Team der Partner und Sponsoren um ein vielfältiges, österreichisches Unternehmen, dem die Förderung des Nachwuchsfußballs so wie uns sehr am Herzen liegt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und bedanken uns vorab für das in uns gesetzte Vertrauen“.

Stefan Walther, Leitung La Pasteria (Tochterunternehmen von Eurest Österreich): „La Pasteria zeichnet sich durch handgemachte Pasta höchster Qualität aus. Die vielfältigen Pastavariationen lassen sich einfach und schnell zubereiten, was besonders bei jungen Menschen großen Anklang findet. Unsere KundInnen schätzen nicht nur die abwechslungsreiche und saisonale Auswahl, sondern auch die Frische, die in jeder unserer Pastakreationen steckt. Durch die konsequente Anwendung traditioneller Handwerkskunst produziert La Pasteria erstklassige Pasta.

Unsere täglich frisch hergestellten Spezialitäten, bereits bekannt und geschätzt in der Wiener Gastronomie- und Hotelszene, werden nun zu einem kulinarischen Höhepunkt für die U16 Mannschaft des SK Rapid. So tragen wir nicht nur zur kulinarischen Freude bei, sondern unterstützen die Jugendlichen auch dabei, sich durch eine gesunde Ernährung optimal zu entwickeln und leistungsfähig zu bleiben."

𝗦𝗞 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱 🤝 𝗟𝗮 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮



Wir freuen uns, mit La Pasteria einen neuen Partner für unsere U16 in der Rapid-Familie begrüßen zu dürfen! 😎



▶️ https://t.co/5It4zUaer6

📸 Chaluk#SCR2024 pic.twitter.com/E5DVZmMrNE — SK Rapid (@skrapid) February 20, 2024

Fotocredit: SK Rapid/Chaluk