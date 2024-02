Jahrelang avancierte die Titeljagd in der ADMIRAL Bundesliga gleichermaßen wie im deutschen Pendant zu einer "One-Man-Show"... Zehn Mal en suite krallte sich der hiesigen Branchenprimus FC Red Bull Salzburg nun bereits die Meisterschale im Oberhaus, der anderthalb Autostunden nördlicher liegende FC Bayern München beim "großen Bruder" Österreichs riss sich den "Teller" sogar schon elf Mal am Stück "unter den Nagel". Und heuer? Droht beiden der "Giganten" die "Entthronung"... Doch weniger, weil man selbst drastisch nachgelassen hat, sondern viel mehr basierend darauf, dass die zwischenzeitlich exorbitante Lücke zur Konkurrenz von dieser nahezu gänzlich geschlossen werden konnte.

Das "Objekt der Begierde", der Meistertitel, fein herausgeputzt und hier aufgestellt in der Merkur Arena in Graz-Liebenau: Geht es nach den "Blackies", soll das Prunkstück auch zum Saisonende den Weg in die Murmetropole einschlagen.

"Außernatürliche" Ausrutscher und erstarke Konkurrenz

Ein zweimaliger Ausrutscher gegen einen Aufsteiger? Chancen-Wucher, der Punktverluste zur Folge hat? Und kritische Stimmen ob der fehlenden Attraktivität des Fußballes, der aufgetischt wird? Alles Thesen, die man in der jüngsten Vergangenheit nicht unbedingt mit Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht hätte. Doch abseits des vielfach thematisierten Fehlens eines Topscorers sowie etwaiger Verletzungssorgen wirkt das Flagschiff der Bundesliga in 2023/24 verwundbar, trudeln die "standesgemäßen" Erfolge nicht mehr wie am Fließband in der Mozartstadt ein.

Namhafte Gegner wie der LASK, der den Roten Bullen heuer bereits eine Liga-Pleite zuzufügen vermochte (1:0 am 21. Oktober 2023 in Wals-Siezenheim dank des Tores von Robert Žulj), oder Vizemeister und "Dauer-Verfolger" SK Sturm Graz, der den Struber-Schützlingen in der laufenden Spielzeit gleich in beiden bisherigen Aufeinandertreffen Zählbares abknöpfte (2:2 und 1:1), erstarren - anders als in Jahren der unangefochtenen Dominanz der Salzburger - nicht mehr vor Ehrfurcht, wenn es gegen den Primus geht, wittern ihre Chance, diesen womöglich gar nachhaltig zu ärgern oder von der Spitze zu verdrängen.

Und auch vermeintlich "kleine" Kontrahenten, wie eben Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz, der den historischen "Nimbus der Unbesiegbarkeit" nach 37-BL-Spielen ohne RBS-Niederlage brach, sorglos und ambitioniert aufspielte und dank Ronivaldo in Rd. 8 beim 1:0-Coup in der Red Bull Arena für einen gehörigen Husarenstreich sorgte, rollen vor den Roten Bullen längst keinen "roten Teppich" mehr aus.

Salzburger Scouting auch anderswo "in Mode"

Neben den sich in manchen Situationen ergebenden "Schwächephasen" - mag es auch Kritik auf immens hohem Niveau sein - haben angesprochene Verfolger in den letzten Jahren nicht geschlafen und sich sowohl sportlich als auch transferpolitisch in andere Sphären vorgewagt. Ein Rekord-Transfer des nunmehrigen Manchester United-Goalgetters Rasmus Højlund vom SK Sturm Graz nach Italien zum "Zwischenstopp" Atalanta Bergamo oder das Verpflichten von Youngsters aus dem "Mutterland" England, aus der Premier League, zeugen davon, welchen Stellenwert der rot-weiß-rote Fußball über den Landesgrenzen mittlerweile genießt.

Vom FC Liverpool (Vítězslav Jaroš), von Arsenal London (Mika Biereth), aber auch vom FC Bayern München (Frans Krätzig zu FK Austria Wien beispielsweise) schlagen junge Talente, um Spielpraxis zu erlangen, den Weg in die "Ausbildungsliga" in der Alpenrepublik ein.

Gilt als Mastermind beim SK Sturm Graz und sorgt immer wieder mit herausragenden Transfers für Aufsehen: SK Sturm Graz-Sportchef Andreas Schicker - siehe auch im exklusiven Ligaportal-Interview.

Lücke zum Serienmeister wird Jahr für Jahr um Nuancen kleiner

Nicht zuletzt aufgrund derartig namhafter Verstärken verstanden Teams wie die "Blackies" und der LASK die Lücke zu Salzburg sukzessive zu verkleiner - heuer scheint der sportliche Spagat zu den Roten Bullen so klein wie selten in den letzten zehn Jahren zuvor. Nach 19 Spieltagen, die aktuell absolviert sind, verzeichnet der Abomeister einen marginalen Vorsprung von zwei Zählern auf Sturm Graz, die Linzer wiederum liegen nunmehr fünf hinter den "Schwoazn".

Ein Blick zurück lässt Spannung in der nun anstehenden "heißen Phase" der Meisterschaft erhoffen bzw. erwarten: Im Vorjahr etwa hatten die Mozartstädter die "Blackies" zur selben Jahreszeit bereits um gewaltige neun Punkte abgehängt - 2021/22 galt der RZ Pellets WAC zu diesem Saison-Zeitpunkt als "erster Verfolger", der sich jedoch bei einer Lücke von 14 (!) Zählern nach 19 Runden vergebens nach den "Sternen" streckte.

Auffällig in der jeweils entscheidenden Phase nach der Punkteteilung war folglich die Selbstverständlichkeit und Nervenstärke, die RB Salzburg trotz des meist jungen Kaders bewies und die direkten Duelle, respektive "Sechs-Punkte-Spiele" in den prekären Momenten stets auf seine Seite zu ziehen vermochte... Gelingt dies auch heuer, winkt Meistertitel Nummer elf in Serie. Gelingt dies heuer nicht und erfüllt man in Graz-Liebenau seine "Hausaufgaben", scheint die Chance auf einen Titelgewinn in der Bundesliga größer denn je bzw. größer seit Bestehens der "Bullen-Herrschaft"...

Leitet als FC Bayern München-Sportdirektor nunmehr die Geschicke beim deutschen Rekordmeisters: Christoph Freund, der mit den Roten Bullen jahrelang eine beispielslose Erfolgsstory schrieb.

Selbiges auch in Deutschland zu vernehmen - Bayer fordert Bayern

Parallelen dazu lassen sich beim großen "Bruder" in Deutschland feststellen, wo der aktuell in einer Schaffenskrise befindliche FC Bayern München erstmals seit elf Jahren nicht die Meisterschale holen und obendrein erstmals seit 2011/12 gänzliche ohne Titelgewinn bleiben könnte. Wobei der "Stern des Südens" trotz medialem Kritikfeuer und herbeigeführter sowie hausgemachter "Krisen", abseits etwaiger blutleerer, ausbaufähiger Darbietungen, weiterhin "im Schnitt" performt...

Heuer 50 Punkte auf der Habenseite nach 22 Runden entsprechen einer Ausbeute von 2,27 Pkt./Spiel. Verglichen dazu: Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison waren es "nur" 44 Zähler, stand man damals punktgleich mit Verfolger Borussia Dortmund am "Platz der Sonne". Rein rechnerische also alles "im Lot", würde "Überflieger" Bayer 04 Leverkusen unter Erfolgstrainer Xabi Alonso den Rest des Feldes bei derzeit 58 (!) Punkten und einer ungeheuren Ungeschlagen-Serie von über 30 Pflichtspielen nicht derartig in den Schatten stellen.

Ein Dutzend Meistertitel am Stück - aktuell ein Wunschdenken beim deutschen Rekordmeister. Dazu kommen die personellen Debatten rund um die Trainerdiskussion sowie die aktuelle "Unserie" in Form dreier Niederlage am Stück und eine nationale wie internationale Ausgangslage, die das Team von Thomas Tuchel mit dem Rücken zur Wand stehen lassen.

Was sich festhalten lässt? Zwar verdienen die Leistungen der beiden Liga-Dominatoren der letzten Jahre in der laufenden Saison nicht immer eine "römische Eins", doch liegt die Brisanz und Spannung, welche dem Titelrennen heuer hier wie dort zuteilwird, viel eher das sportliche "Aufleben" der Konkurrenz zugrunde, welches eine "Wachablöse" der "erfolgsverwöhnten" Abomeister zur Folge haben könnte... Wohlgemerkt: Konjunktiv!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at (Grafik: Ligaportal) und FC Red Bull Salzburg via Getty