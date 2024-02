Der derzeit ADMIRAL Bundesliga-Siebente FK Austria Wien wird vor dem - in puncto Meistergruppe richtungsweisenden - Kracher beim nur einen Punkt und Tabellenplatz davor postierten Stadtrivalen SK Rapid am kommenden Sonntag (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) weiter von Ausfällen heimgesucht: Das Fehlen der gesperrten Johannes Handl (5. Gelbe Karte) und Romeo Vucic (Rote Karte nach Tätlichkeit gegen SCR Altach-Kapitän Lukas Jäger) galt bereits im Vorfeld als gewiss, nun gesellen sich zwei Fragezeichen sowie ein Verletzter unfreiwillig in die vorläufige violette "Abwesenheitsakte" hinzu.

Hat nach dem gelungenen BL-Frühjahrsauftakt und zwei Siegen aus zwei Spielen mit seinen Schützlingen nochmals Kurs in Richtung Oberes Playoff aufnehmen können, blickt nun allerdings einer üppig bestückten Ausfallsliste entgegen: FAK-Chefcoach Michael Wimmer.

Mittelfeld-Mann fällt aus, Offensiv- und Defensiv-Kraft sind fraglich

Mit Mittelfeld-Akteur Marvin Potzmann, der ob einer Sehnenruptur im Adduktorenbereich auf unbestimmte Zeit ausfällt, steht ein weiterer Leistungsträger im spannungsgeladenen 342. Wiener Derby nicht zur Verfügung. Obendrein wurden Muharem Huskovic (Muskelbeschwerden), der auch das Heimspiel am vergangenen Wochenende kurzfristig auslassen musste, und Marvin Martins (Adduktorenprobleme), der in der Schlussphase angeschlagen vom Feld genommen wurden, zuletzt von Wehwehchen geplagt und gelten deren Einsätze im Stadtderby nun als fraglich.

ℹ️ Verletzten-Update

Marvin Potzmann zog sich im Heimspiel gegen Altach eine Sehnenruptur der Adduktoren zu, er fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Muki Husković und Marvin Martins sind jeweils mit Adduktorenbeschwerden fraglich für das Derby. pic.twitter.com/kh3NHTMXQw — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 21, 2024

