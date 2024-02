Geehrt gezeigt und als Auszeichnung seiner Person gegenüber hingenommen hatte SK Sturm Graz-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker (siehe auch HIER) die mit ihm verbundenen Wechselgerüchte zum deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen, bei dem sich im Sommer auf der Sportchef-Position eine Vakanz auftut. Am heutigen Donnerstag, an dem die "Schwoazn" vor einem möglicherweise historischen internationalen Abend stehen (21:00 Uhr, ECL-Playoff-Rückspiel bei Slovan Bratislava, Ligaportal-LIVETICKER), hat man in der Stadt an der Weser den Nachfolger von Frank Baumann bekannt gegeben - dieser trägt aber nicht den Namen des "Masterminds" der "Blackies".

Sein selbsterklärtes Ziel, einmal in der deutschen Bundesliga tätig zu sein, erfüllt sich für den Moment nicht... Zumindest nicht an der Weser: Sportchef Andreas Schicker bleibt vorerst den "Schwoazn", an der Mur, erhalten.

Favorit erhält Zuschlag für Sportchef-Engagement

Mit Clemens Fritz, einem 43-jährigen Ex-Profi, tritt dieser im Sommer die Nachfolge von Frank Baumann an, der im November des Vorjahres verkündet hatte, seinen Job zum Saisonende aufgeben zu werden. Aktuell fungiert der zukünftige Geschäftsführer Sport als "Leiter Profifußball" und galt von vorne weg als "heißeste Aktie" für den zeitnah vakanten Posten.

Der Aufsichtsrat des SV #Werder hat eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Clemens #Fritz wird im Sommer 2024 neuer Geschäftsführer Fußball bei den Grün-Weißen und Nachfolger von Frank #Baumann.



Auf eine erfolgreiche Zukunft mit dir, Clemens 💚



👉 https://t.co/ggTYvVawun pic.twitter.com/I8Y47wTXOJ — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 22, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos