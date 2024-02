Rechtzeitig vor dem mit großer Spannung erwarteten 342. Wiener Derby in der Runde 20 der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) feiern die Hütteldorfer einen ersten Triumph: Kapitän Guido Burgstaller verlängert sein Arbeitspapier beim österreichischen Rekordmeister. Seit Tagen galt in den Medien - wir berichteten - die Vertragsverlängerung bereits beschlossen, nun wird sie vom SK Rapid offiziell verkündet.

Will gegnerischen Goalies auch ein weiteres Jahr in der ADMIRAL Bundesliga "einschenken": Goalgetter Guido Burgstaller.

"Hat eine unbezahlbare Vorbildwirkung"

Nach rund acht Jahren im Ausland mit Stationen bei Cardiff City, dem 1. FC Nürnberg, dem FC Schalke 04 und dem FC St. Pauli kehrte der Torjäger im Sommer 2022 aus Hamburg zum SK Rapid retour. Für Grün-Weiß bestritt der im April 1989 geborene Kärntner zwischen 2011 und 2014 bereits 109 Pflichtspiele, in denen er 27 Treffer erzielen konnte, drei davon in seinem vorerst letzten Match bei einem 5:2-Sieg in der letzten Runde der Saison 2013/14 bei der SV Ried.

Die Heimkehr des Stürmers, der wie schon in seiner ersten Rapid-Ära auch bei seinen drei Stationen in Deutschland zum absoluten Publikumsliebling avancierte, erwies sich rasch als goldrichtig. In seiner ersten Saison sicherte sich Guido Burgstaller mit 21 Treffern als erster Rapid-Spieler seit Steffen Hofmann in der Spielzeit 2009/10 die Torschützenkrone der österreichischen Bundesliga und wurde er von den grün-weißen Fans auch zum „Rapidler der Saison“ gewählt (dazu 2022 und 2023 jeweils zum „Rapidler des Jahres“)!



Lange schien die Zukunft des 26-fachen Internationalen unklar, doch nun ist es Gewissheit. Guido Burgstaller macht weiter und wird zumindest bis zum Ende der Saison 2024/25 im Rapid-Trikot mit der legendären Rückennummer 9 auflaufen! Damit sollten auf seine seit der Rückkehr absolvierten 61 Pflichtspiele und erzielten 32 Tore noch viele weitere folgen!



Die erfreuliche Nachricht wenige Tage vor dem längst ausverkauften 342. Wiener Derby kommentiert Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann wie folgt: „Ich war schon in den letzten Wochen sehr zuversichtlich, dass uns Guido Burgstaller über diese Saison hinaus als Spieler und Kapitän erhalten bleibt. Umso mehr freue ich mich, dass nun alle Formalitäten erledigt sind. Guido ist ein absoluter Führungsspieler auf und abseits des Platzes, zudem Integrationsfigur und eine enorm wichtige Persönlichkeit für unseren Verein.

Ich bin sicher, dass er auch mit 35 Jahren an seine bärenstarken Leistungen aus der letzten Saison anschließen wird und sogar noch mehr als eineinhalb Jahre auf seinem höchsten Niveau performen könnte.“



Geschäftsführer Sport des SK Rapid Markus Katzer, der so wie Steffen Hofmann noch als Aktiver mit Burgstaller bei Rapid zweimal Vizemeister wurde, sagt: „In erster Linie möchte ich Guido und seinem Management für die zu jedem Zeitpunkt offene und professionelle Kommunikation danken. So wussten wir immer, woran wir sind und dass wir nun die Verlängerung auch formal fixieren konnten, ist eine wunderbare Nachricht für die gesamte Rapid-Familie.

Der sportliche Wert von ,Burgi‘ ist ohnehin unbestritten, zudem hat er eine unbezahlbare Vorbildwirkung für unsere zahlreichen jungen Spieler und ist eine Art verlängerter Arm für unseren Trainer Robert Klauß, der die Verlängerung der Zusammenarbeit ebenso begrüßt wie ich. Guido Burgstaller genießt bereits jetzt einen Legendenstatus bei unseren Fans und ich bin sehr zuversichtlich, dass er diesen in der Zukunft sogar noch verstärken wird.“

"Wir stehen noch am Anfang eines neuen Weges"

Guido Burgstaller, der nunmehr bei 170 Pflichtspieleinsätzen mit 59 Treffern steht, sagt:

„Ich habe immer gesagt, dass ich nur dann weitermache, wenn ich Spaß habe und das Gefühl, dass ich der Mannschaft entscheidend helfen kann. Das ist nun so, im Klub herrscht eine sehr positive Energie und es macht mir einfach Freude, für diesen Verein auf dem Rasen mein Bestes zu geben.

Wir stehen noch am Anfang eines neuen Weges und ich bin stolz, dass ich weiter meinen Teil dazu beitragen darf, dass dieser von uns möglichst erfolgreich bestritten wird.“

Fotocredit: Josef Parak