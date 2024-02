Der Tabellenfünfte TSV Egger Glas Hartberg bestreitet an den kommenden beiden Wochenenden ein Auswärts-Doppel im Westen Österreichs. Den Anfang macht das Gastspiel im Ländle beim Zehnten SCR Altach in der Cashpoint-Arena (Samstag, 24.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Das Hinspiel in Hartberg endete 0:0. Als Unparteiischer fungiert der erfahrene Wiener Harald Lechner. Apropos Schiedsrichter: Der 40-jährige Oberösterreicher Manuel Schüttengruber steht bei der Partie vor seinem 50. Jubiläum als VAR - siehe auch Ligaportal-Exklusiv-Interview und Baumis Bundesliga-Prognosen.

Seit dem 6. Spieltag ist Cheftrainer Markus Schopp mit dem TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga bereits "über dem Strich". Damit das auch am Ende des Grunddurchgangs der Fall ist, gilt es noch den ein und anderen Punkt einzufahren. Ein Dreier in der CASHPOINT Arena wäre da wie ein "Jackpot", allemal ein großer Schritt Richtung Meistergruppe. Und: Ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für den gebürtigen Grazer, der gestern 50 Jahre wurde.

"Müssen versuchen, sie von Anfang an so von uns zu beeindrucken, dass wir uns belohnen"

Sowohl die Altacher als auch die Hartberger warten im Kalenderjahr bei je einem Unentschieden und einer Niederlage noch auf den ersten Sieg. Die Vorarlberger verloren außerdem in ihrer ersten Pflichtpartie in 2024 das ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Steiermark bei ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben.

Für den TSV gilt es im spannenden Fünfkampf für die drei noch offenen Tickets beim Oberen Playoff kühlen Kopf zu bewahren und sich auf das Wesentliche, die eigene Leistung, zu konzentrieren. Kapitän Jürgen Heil & Co. haben es selbst in der Hand. Das Ziel ist klar. Mit einem Sieg würden die Blau-Weißen, bei denen am Samstag im Ländle der gesperrte Ousmane Diakité fehlen wird, einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen. Dafür bedarf es Klarheit, Konzentration und Entschlossenheit. In den jüngsten acht Aufeinandertreffen gab es nur eine Niederlage. Im Frühjahr 2023 konnten die Oststeirer in Altach den Klassenerhalt fixieren. Vielleicht ein gutes Omen?

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Das Spiel gegen Altach ist bestimmt eine sehr spannende Begegnung, weil sich die Altacher in den letzten Monaten sehr gut entwickelt haben. Es ist zwar noch nicht spürbar über die Resultate in diesem Jahr, aber da ist eine interessante Mannschaft mit spannenden Spielern im Entstehen, die sehr flexibel agieren kann.

Wir müssen mit der klaren Überzeugung dem Gegner alles abverlangen um Punkte mitzunehmen. Ich weiß aber, dass wir das können. Wir haben es in vielen Auswärtsspielen in dieser Saison schon bewiesen. Wir müssen versuchen, sie von Anfang an so von uns zu beeindrucken, dass wir uns belohnen. Ich glaube, die Mannschaft ist davon überzeugt, dass wir einen wichtigen Schritt in Altach gehen können."

TSV-Innenverteidiger Paul Komposch: "Es wird sicher kein einfaches Spiel werden gegen die Altacher, aber wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um mit drei Punkten heimzukommen."

Im ersten Teil des Westdoppel geht es für unser Team am kommenden Samstag (17 Uhr) beim @SCRAltach um die nächsten Punkte.



Der Vorbericht mit allen Infos: https://t.co/dbWm8gRBhE#althtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/nRAk893dx7 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) February 22, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos