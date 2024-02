Unter all die frohen Botschaften des gestrigen Einzuges ins Achtelfinale der UEFA Europa Conference League mischte sich beim SK Sturm Graz auch ein Wermutstropfen: Verteidiger Alexandar Borkovic, der in der heurigen Saison beim ADMIRAL Bundesliga-Zweiten unter Coach Christian Ilzer nicht über die Reservistenrolle hinauskam, zog sich im Abschlusstraining für das ECL-Playoff-Match in Bratislava einen Kreuz- und Seitenbandriss im linken Knie zu - gleichbedeutend mit dem Saisonende. Am Sonntag gastieren die "Blackies" im "Heiligen Land" bei der WSG Tirol (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Alexandar Borkovic hier "in action" im Zweikampf mit Sekou Koita vom FC Red Bull Salzburg am 23. April des Vorjahres.

Insgesamt 14 Einsätze in der Saison 2023/24

Der 24-jährige Defensivmann brachte es in der laufenden Saison auf neun Einsätze bei den "Schwoazn" sowie auf fünf Auftritte bei den "Jungblackies". Weitere werden heuer für den in Wien geborenen Linksfuß leider wohl nicht mehr folgen.

Trotz aller Freude über unseren Aufstieg gibt es leider auch ganz bittere Nachrichten: #Borkovic fällt auf unbestimmte Zeit aus. Gute Besserung, Borko! 🤕 #sturmgraz https://t.co/qINxlZGPuY — SK Sturm Graz (@SKSturm) February 23, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos