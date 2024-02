Das 342. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (Sonntag, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) verfügt, im ausverkauften Allianz Stadion in Hütteldorf, im Kampf um die Plätze in der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga über eine Extraportion Spannung - immerhin wird der Sechste vom Siebenten bei noch drei ausstehenden Spieltagen im Grunddurchgang durch gerade einmal einen einzigen Zähler getrennt. Vorab Statements aus dem grün-weißen Lager. Siehe auch: Expertentipp!

"...Stimmung wird gewaltig sein"

SK Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann meint: "Wenn man als Favorit ins Spiel geht, heißt das nicht, dass man es gewinnt. Und wenn man als Außenseiter reingeht, heißt das nicht, dass man keine Chance hat. Es ist einfach etwas Besonderes und wird auch auf die Tagesverfassung, auf die Nerven ankommen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir eine gute Leistung bringen, das Spiel gewinnen werden. Ich glaube auch, dass sich jeder auf dieses Spiel freuen und mit großer Freude und Euphorie ins Stadion kommen sollte. Und ich habe jetzt vor dem Spiel keine großen Bedenken oder Sorgen in irgendeinem Bereich - es ist natürlich toll, wenn das Stadion ausverkauft ist und ich glaube, dass die Stimmung gewaltig sein wird."

"...freue mich riesig und bin extrem optimistisch"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer vorab: "Also ich glaube, dass das ein tolles Spiel werden kann, nicht nur aufgrund der Tabellensituation - Sechster gegen Siebenter -, geht ja auch um das Meister-Playoff, ein Punkt auseinander... Ich freue mich riesig, bin aber extrem optimistisch, weil die ersten Spiele einfach richtig gut waren, auch das Cup-Spiel war gut, jetzt im Spiel gegen Sturm haben wir wirklich eine super Leistung gezeigt, haben super abgeliefert. Und deswegen bin ich extrem optimistisch und freu mich einfach riesig auf das Derby."

"...habe die Woche sehr positiv empfunden, mit viel Emotion"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß betont: "Für Sonntag bin ich relativ unbedarft, gehe mit sehr viel Vorfreude in das Spiel rein und habe die Woche bisher sehr positiv empfunden, mit viel Emotion am Platz, aber eher positiv und richtig gelenkt. Also nicht zu viele Emotionen, die Jungs sind fokussiert, die Jungs wissen, was auf sie zukommt.

Wir nehmen den Schwung natürlich auch mit aus den letzten Ergebnissen, aus den letzten Spielen. Gerade das Spiel in Graz, als wir den Rückstand egalisieren konnten und dann in der zweiten Halbzeit auch nah dran waren, den Führungstreffer zu erzielen. Ich glaube, das hat uns auch noch mal Auftrieb gegeben, uns bestärkt in unserem Tun und in unserer Mentalität, Spiele gewinnen zu wollen, unbedingt.

Wir hatten eine gute Woche, normaler Ablauf, die Jungs, die vielleicht ein, zwei Blessuren hatten, konnten sich auskurieren - der Burgi (Ann.: Guido Burgstaller) hat komplett trainiert, Lukas Grgic, der im Spiel raus musste, konnte komplett trainieren. Leopold Querfeld ist wieder dabei nach seiner Sperre, sodass wir bis auf die Langzeitverletzten auf alle Spieler zurückgreifen können."

"...extrem große Vorfreude, volle Hütte, ..."

SK Rapid-Schlussmann Niklas Hedl über...

...die Vorfreude: "Extrem große Vorfreude. Wir wissen, was uns erwartet, volle Hütte, und ich glaube, wir sind jetzt schon alle sehr motiviert."

...die Trainingswoche: "Ich glaube schon, dass man das merkt im Training, dass es eine spezielle Woche ist. Mit einem speziellen Gegner und hoffentlich mit einem speziellen Ausgang."

...die aktuelle Form der Grün-Weißen: "Sehr gut. Ich glaube, wir sind gut drauf, haben noch keine Niederlage dieses Jahr. Ich glaube, wir brauchen uns nicht zu verstecken und können mit einem guten Gefühl in das Spiel gehen."

"...endlich einmal daheim gegen die Austria gewinnen"

SK Rapid-Verteidiger Leopold Querfeld über...

...die Vorfreude: "Ja, die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Ich glaube, es ist für uns alle ein sehr besonderes Spiel, ein sehr besonderes Spiel für die Stadt und ja, ich freue mich einfach besonders auf."

...die Trainingswoche: "Ich glaube, wir trainieren in den letzten Wochen schon sehr intensiv. Ich glaube, das merkt man dann auch an einem Wochenende auf dem Platz. Ich glaube, das ist wichtig, egal welcher Gegner am Wochenende da steht, weil es gegen jeden Gegner eine hundertprozentige Leistung braucht, aber natürlich merkt man schon am Platz, dass am Sonntag etwas ganz Besonderes ansteht und es fühlt sich richtig an."

...über die Partie in Graz: "Ja, ich glaube, wir waren sehr gut im Spiel. Natürlich, wäre jetzt ein Sieg am letzten Sonntag noch besser gewesen, aber ich denke, wir sind gut drauf, aber haben noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen und das machen wir auch tagtäglich und dann wird es hoffentlich immer besser. Ich glaube, wir haben einiges noch an Potenzial, das wir ausschöpfen können und das werden wir machen."

...über die Stimmung im ausverkauften Stadion und die "Unserie" gegen den Stadtrivalen: "Ja, ich glaube, jetzt im Vorhinein sollten wir nicht mehr so viel darüber reden. Wir müssen mal Taten sprechen lassen und am Sonntag ist es einfach wichtig, dass wir von Beginn an unsere Leistung auf den Platz bringen und dann hoffentlich endlich mal daheim gegen die Austria gewinnen."

Die offizielle grün-weiße Pressekonferenz vor dem #WienerDerby gibt es auf #RapidTV in voller Länge auch zum Nachschauen:



📺 https://t.co/k9Jxfk5clO#skrapid #SCR2024 #SCRFAK — SK Rapid (@skrapid) February 23, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at (2) und Josef Parak