Nach der glorreichen Europacup-Nacht am Donnerstag steht für den Tabellenzweiten SK Puntigamer Sturm Graz am Sonntag bereits wieder der "Alltag" ins Haus, wenn es zum "Lieblingsgegner" ins "Heilige Land" geht. Die "Blackies" haben in der ADMIRAL Bundesliga in elf Anläufen nämlich keine Partie gegen den aktuell Vorletzten, die WSG Tirol, verloren (9S, 2U) und gehen dementsprechend selbstbewusst ins Gastspiel im Innsbrucker Tivoli (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nachfolgend Vorab-Statements aus der dem Lager der "Schwoazn".

Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Selbstverständlich war gestern die Freude nach einem historischen Erfolg wie dem Einzug ins Achtelfinale der Conference League groß – die Feier hat allerdings nur die Busfahrt über bis zur österreichischen Grenze angehalten, danach wurde schon wieder der Fokus und die Konzentration auf die nächste Aufgabe in der heimischen Meisterschaft gerichtet.

Mit der WSG Tirol erwartet uns ein sehr gefährlicher Gegner und vor allem auch ein sehr gefährliches Spiel – deshalb gilt es sich, trotz der Kürze der Vorbereitungszeit, mit voller Exaktheit auf alle Details, die dieses Spiel mit sich bringt, vorzubereiten. Richtig gute Mannschaften zeichnet aber auch aus, so einen Gegner am Sonntag nach einem Europacup-Highlight von Beginn an mit voller Stärke und Intensität zu bespielen."

Der Cheftrainer zur Personalsituation: "Die schwere Knieverletzung von Alexandar Borkovic schmerzt natürlich sehr, wir hoffen auf eine erfolgreiche Operation und schnelle Genesung von Borko. Der sehr intensive Donnerstag hat natürlich auch richtig Energie gekostet, aber auf der anderen Seite hat der Erfolg wieder Energie gebracht.

Wir haben einige angeschlagene Akteure – die medizinische Abteilung hat einiges zu tun, um unsere Spieler wieder fit für ein schweres Bundesligaspiel zu bekommen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir nicht allzu viele Ausfälle haben werden."

Innenverteidiger David Affengruber meint: "Natürlich freuen wir uns über den Aufstieg ins Achtelfinale der Conference League, jetzt gilt unser voller Fokus aber schon wieder der WSG. Bis Sonntag ist es jetzt einmal am wichtigsten, uns perfekt zu regenerieren und uns dann taktisch auf die WSG vorzubereiten.

Tirol wird alles versuchen, um uns zu schlagen, wir wollen aber auch in der Liga zurück auf die Siegerstraße und werden alles dafür tun, drei Punkte mit zurück nach Graz zu bringen."

