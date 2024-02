Seit einem Dutzend Derbys ist FK Austria Wien in direkten Aufeinandertreffen mit dem Stadtrivalen SK Rapid unbezwungen (3S, 9U) - obendrein ist die Heimstätte der Grün-Weißen, das Allianz Stadion, ja als "gutes Pflaster" für die Veilchen bekannt, zumal aus violetter Sicht noch keines der elf Wiener Derbys in diesem verloren ging. Am Sonntag um 17:00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) stehen im Match zwischen dem Sechsten gegen Siebenten "Big Points" im Kampf um die ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe auf dem Spiel. Nachfolgend Statements aus dem FAK-Lager. Siehe auch Wortspenden des SK Rapid & Expertentipp!

"...geht hin und her, es geht um Emotionen, Leidenschaft, Fighten"

FAK-Trainer Michael Wimmer meint vorab: „Es ist mein fünftes Derby, bis jetzt war es immer ein Energiespiel – da geht es hin und her, es geht um Emotionen, Leidenschaft, Fighten & darum, mutig zu sein. Wir müssen als Mannschaft zusammen mit unseren Fans eine Einheit bilden – wenn uns das gelingt, dann sind wir ein sehr unangenehmer Gegner.

Wir sind drei Spiele vor dem Ende des Grunddurchgangs, da kann jedes Ergebnis richtungsweisend sein, aber unabhängig davon, wie das Derby ausgeht, erwarte ich einen Kampf um die Meistergruppe bis zum letzten Spieltag. Wir bleiben aber bei unserem Spiel, egal, wie die Ausgangssituation ist.“

Offensivkraft Dominik Fitz ergänzt: „Das Derby hat für uns einen sehr großen Stellenwert – gerade am Sonntag geht es für uns um sehr viel, weil wir unbedingt noch in die Top sechs kommen wollen. Die Emotionen, die in Derbys immer mitspielen, sind für jeden Spieler etwas Besonderes. Unsere Fans peitschen uns im Derby immer noch einmal extra nach vorne – bei so einer Kulisse hat man dann gefühlt die doppelte Energie.“

Personal-News bei den Veilchen

Johannes Handl (5. Gelbe) und Romeo Vučić (Rot gegen Altach) sind für das Derby gesperrt. Neben den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž fallen auch Fisnik Asllani (Sehneneinriss in der Fußsohle) und Christian Früchtl (Innenbandverletzung im Knie) weiterhin aus. Früchtl absolvierte in dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Marvin Potzmann (Sehnenruptur der Adduktoren) verletzte sich beim Heimsieg gegen den SCR Altach und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Muharem Huskovic konnte am Donnerstag Teile des Mannschaftstrainings mitmachen, Marvin Martins war bei allen Einheiten dabei. Andreas Gruber steht nach seinem krankheitsbedingten Ausfall beim Derby wieder zur Verfügung.

ℹ️ Der Gästesektor war nach wenigen Stunden ausverkauft, es gibt vor Ort keine Tickets mehr.

Der Einlass ins Stadion startet bereits um 15:00 Uhr, die Bezahlung im Gästesektor ist nun wie aus der Generali-Arena gewohnt mit Bankomatkarte möglich.#faklive #SCRFAK pic.twitter.com/P2jmkz8ouu — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 23, 2024

Fotocredit: Josef Parak