Beim 342. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wird in beiden Coachingzonen im ausverkauften Allianz Stadion deutsch gesprochen. Nach acht Jahren mal wieder. 2016 traf Ex-FC Schalke 04-Eurofighter Mike Büskens mit den Grün-Weißen auf Ex-FC Bayern-Profi Thorsten Fink mit den Violetten. Morgen begegnen sich Robert Klauß (SK Rapid) und Michael Wimmer, für den es bereits das fünfte Wiener Derby ist, am Spielfeldrand in der Prestige-Partie, in der es um Big-Points zur Quali für das Obere Playoff geht. Nachfolgend interessante Infos über beide deutschen Trainer.

"Dass die Spieler rausgehen und sich sagen: Es gibt nur einen Sieger, und das sind wir"

Derzeit noch "über dem Strich" und auf Rang 6 befindlich: Der SK Rapid. Der allerdings nur einen Zähler vor dem Erzrivalen aus Wien-Favoriten liegt und in Hütteldorf seit zehn Jahren (3:1 am 09.02.2014), darunter acht Jahre im seit Sommer 2026 eröffneten neuen Allianz Stadion an einer "Veilchen-Allergie" leidet. Keines der elf Wiener Derbys konnte der Rekordmeister an seiner neuen Wirkungsstätte gegen die Wiener Violetten gewinnen (7U, 4N). Auch die gesamt jüngsten 12 Duelle sieht die Austria im Vorteil. Bilanz: 3 Siege, 9 Unentschieden.

Völlig unbefangen von all dem was war geht SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß (Vertrag bis 2026) in sein erstes Wiener Derby: "Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, gegen die Austria nicht zu gewinnen. Für Sonntag bin ich relativ unbedarft, gehe mit sehr viel Vorfreude in das Spiel rein und habe die Woche bisher sehr positiv empfunden, mit viel Emotion am Platz, aber eher positiv und richtig gelenkt."

Bis auf die Langzeitverletzten hat der 39-jährige, gebürtige Ostdeutsche alle Mann an Bord. Auch Kapitän und Torjäger Guido Burgstaller sowie den zuletzte gesperrten Abwehrspieler Leopold Querfeld. Nach den Erfolgserlebnisen zum Jahresauftakt im ÖFB-Cup-Viertelfinale (3:1 vs. ADMIRAL 2. Ligist SKN St. Pölten) und in der Liga beim Auswärts-Doppel (2:0-Sieg beim WAC, 1:1 bei den Eurofightern vom SK Sturm Graz) sieht der junge Trainer einen "Prozess angestoßen". Klauß: "Es geht auch darum, Stärke und Selbstvertrauen zu entwickeln. Dass die Spieler rausgehen und sich sagen: Es gibt nur einen Sieger, und das sind wir."

"Es geht um Emotionen, Leidenschaft, darum, mutig zu sein"

Das wünscht sich natürlich auch sein deutscher Trainer-Pendant auf der anderen Seite, Michael Wimmer. Der in seinen bisher vier Wiener Derbies unbesiegt blieb, dabei zwei Siege feierte (3:1 und 2:0, jeweils in der Vorsaison und in der Generali Arena) und zwei Mal remis spielte. 0:0 im Hinspiel in der aktuellen Saison daheim und beim denkwürdigen 3:3-Torspektakel in der Meistergruppe am 16. April 2023 im Allianz Stadion als Ex-FAK-Goalgetter Haris Tabakovic per Doppelpack und Andreas Gruber die Gäste-Treffer erzielten. Ob es auch in dieser Saison im Oberen Playoff zu weiteren zwei Wiener Derbies kommt ist fraglich.

Wimmer weiß sich mit seinem Team in Zugzwang: "Jedes Ergebnis kann jetzt richtungsweisend sein kann. Jetzt geht es darum, uns volle Pulle auf Sonntag zu fokussieren. Es geht um Emotionen, Leidenschaft, darum, mutig zu sein."

Lehrjahre sind keine Herrenjahre...! Hatte unter seinem früheren Chef Ralf Rangnick bei RB Leipzig kräftig anzupacken als Torträger: Robert Klauß im Jänner 2019, damals gemeinsam mit dem späteren FC Red Bull Salzburg-Coach Jesse Marsch als Co-Trainer unter dem nunmehrigen ÖFB-Teamchef.

Robert Klauß Co-Trainer unter Rangnick und Nagelsmann

Als aktiver Stürmer schaffte es Robert Klauß (geb.: 01.12.1984) bis in die deutsche Oberliga Nordost und erzielte dort für verschiedene Vereine in 48 Spielen 15 Tore. Die meisten Einsätze absolvierte der 40 Kilometer nordöstlich von Berlin in Eberswalde Geborene für den SSV Markranstädt (bei Leipzig)

Trainer-Stationen: 2010-2012 RB Leipzig U14 (Co-Trainer), 2012-2014 RB Leipzig U15 (Co-Trainer), 2014-2015 RB Leipzig U14, 2015-2016 RB Leipzig U17, 2016-2017 RB Leipzig II, 2017-2018 RB Leipzig U19, 2018-2020 RB Leipzig (Co-Trainer unter Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann), 2020-2022 1. FC Nürnberg, seit November 2023 SK Rapid.

Als Robert Klauß halbe Million ausließ

Weiter bemerkenswert: 2015 war Robert Klauß Kandidat in der Spielshow Schlag den Raab. Dort musste er sich Stefan Raab im Duell um 500.000 Euro geschlagen geben.

In der Saison 2021/22 war der 1. FC Nürnberg unter Robert Klauß lange Zeit unbesiegt, worauf Anfang Mai 2022 die Vertragsverlängerung erfolgte. Zu diesem Zeitpunkt holte der junge Trainer seit Amtsübernahme im Sommer 2020 mit dem "Club" aus 66 Pflichtspielen 95 Punkte.

Michael Wimmer hielt sich als Co-Trainer keineswegs zurück und "überstimmte" seinen damaligen Cheftrainer Pellegrino Matarazzo schon mal wie hier am 16. April 2022 bei einem Bundesligaspiel des VfB Stuttgart.

Auch Michael Wimmer war wie Robert Klauß beim 1. FC Nürnberg

Nachdem Michael Wimmer ( geb.: 18.06.1980 in Dingolfing) in der Jugend beim FC Dingolfing, der SpVgg Landshut sowie Kultklub TSV 1860 München gespielt hatte, wechselte der ehemalige Mittelfeldspieler zur Saison 1999/2000 zum SV Lohhof und absolvierte 30 Spiele in der damals drittklassigen Regionalliga Süd. Der Aufsteiger stieg jedoch als abgeschlagener Tabellenletzter wieder in die Bayernliga ab.

In die Wimmer später mit den den Amateuren der SpVgg Greuther Fürth (2000/2001) wieder aufstieg. Er beendete seine aktive Laufbahn in seinem Geburtsort Dingolfing beim dortigen FC bis zum 40. Lebenjahr.

In Dingolfing begann auch das Trainer-Dasein für den Niederbayern. Erst mit der U15, dann folgte die U19. Hernach der Aufstieg zum 1. FC Nürnberg. Die jeweiligen Stationen: 2010-2012 1. FC Nürnberg U15, 2012/13 1. FC Nürnberg II (Co-Trainer), 2013-2016 1. FC Nürnberg U17, 2016/17 1. FC Nürnberg U16, 2017/18 1. FC Nürnberg U17, 2017/2019 FC Augsburg (Co-Trainer von Manuel Baum), 2019-2022 VfB Stuttgart (Co-Trainer von Tim Walter bzw. Pellegrino Matarazzo) 2022 VfB Stuttgart Interimstrainer, ab Januar 2023 FK Austria Wien.

Fotocredit: Josef Parak, IMAGO/PicturePrint LE und IMAGO/Sportfoto Rudel