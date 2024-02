Es war alles angerichtet am Jubiläumstag für den LASK gegen den RZ Pellets WAC, der erstmals das schmucke Stadion betrat. Über 10.000 erwartungsfrohe Zuschauer waren am heutigen 24. Februar ´24, ein Jahr nach der BL-Premiere der schmucken Raiffeisen Arena, auf die Linzer Gugl gekommen. Und sahen in diesem Match der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga wie die Athletiker furios loslegten, ehe das Unheil für sie seinen Verlauf nahm. Unfreiwilliges Elfmeter-Geschenk an die Wölfe, Rote Karte, verletzungsbedingter Wechsel - alles nach nicht mal 35 Minuten geschehen. Siehe auch LIGAPORTAL-LIVETICKER!

Gerade erst wieder genesen, war das Comeback für Robert Žulj nach nicht mal einer halben Spielstunde wieder beendet. Der LASK gegen den WAC nurmehr zu Zehnt und zur Pause 0:1 hinten.

Unfreiwillig begünstigte Bello Ballo, dann Rot nach VAR-Entscheid für LASK-Kapitän

Doch der Reihe nach. Beim ersten zaghaften Besuch in der gegnerischen Hälfte erhielt der WAC am Stadion-Jubiläumstag praktisch ein Gastgeschenk. Nahezu an jenem "Tatort" im Strafraum, wo die Linzer bei der Arena-Premiere vor einem Jahr in der Nachspielzeit gegen Austria Lustenau einen Elfmeter vom Schiedsrichter "geschenkt" bekamen zum 1:0-Siegtor, begünstigte George Bello quasi unfreiwillig die Kärntner.

Der 22-jährige Linksverteidiger wollte beim Abwehrversuch den halbhohen Ball wegschlagen, doch traf WAC-Kapitän Dominik Baumgartner. Den fälligen Strafstoß verwandelte Thierno Ballo, der in der Jugend des LASK und bei Chemie Linz spielte, mit rechs halbhoch und platziert ins linke Eck (14.).

Robert Žulj in Erwartung des VAR-Entscheides

Nach Roter Karte folgte fünfte gelbe für Stojkovic und Verletzungspech für Ljubic

Doch damit nicht genug. Wie beim Elfer war wieder Dominik Baumgartner beim nächsten Aufreger in der 27. Spielminute beteiligt. Der Wolfsberger Abwehr-Routinier wurde im Kapitäns-Duell mit Robert Žulj von diesem am Sprunggelenk getroffen. Referee Christopher Jäger zückte zunächst die Gelbe Karte, um nach VAR-Check und Gang in die Review Area den Linzer Toptorjäger mit Rot in die Kabine zu schicken.

Am 5. Februar wurde Robert Žulj 32 Jahre jung, das neue Lebensjahr meinte es bisher noch nicht gut mit dem gebürtigen Welser, der vor einer Woche auswärts beim TSV Hartberg (0:0) krankheitsbedingt fehlte und nun in einer Woche auch die Reise ins Ländle zum SCR Altach nicht mitzumachen braucht, da gesperrt.

Doch damit immer noch nicht genug aus Linzer Sicht. Verletzungsbedingt verließ der defensive Mittelfeldspieler Ivan Ljubic das Feld, für ihn kam Routinier Branko Jovicic (35.). Obendrein sah Rechtsverteidiger Filip Stojkovic noch seine fünfte Gelbe Karte (35.) und fehlt damit wie Robert Žulj in Runde 21 in Altach.

Gebrauchte erste Halbzeit für den LASK - wird der WAC zum "Partycrasher" am Jubiläumstag?

0:1-Rückstand nach Elfmeter, Rote Karte gegen Robert #Zulj und Verletzung von Ivan #Ljubic - die ersten 45 Minuten hätten kaum bitterer verlaufen können. Kopf hoch, eine Hälfte bleibt noch!

⚫⚪️ASK 0-1 ⚫️⚪️WAC #ASKWAC #ADMIRAL 45' pic.twitter.com/bQ05R6CVs1 — LASK (@LASK_Official) February 24, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 20. Runde

Samstag, 24.02.2024, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Z: 10.000; SR: Christopher Jäger/Salzburg

LASK vs. RZ Pellets WAC - Halbzeit 0:1

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Ziereis, Andrade, Bello - Berisha, Ljubic - Horvath, Žulj (K), Usor - Ljubičić. Trainer: Thomas Sageder.

WAC (3-4-3): Bonmann - Baumgartner, Omic, Scherzer - Jasic, Altunashvili, Tijani, Ibertsberger - Boakye, Zimmermann, Ballo. Trainer: Manfred Schmid.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Ligaportal (Julian Biereder)