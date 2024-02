Die Ära von Herbert Ilsanker als Tormanntrainer beim FC Red Bull Salzburg geht mit Ablauf der aktuellen Saison und nach insgesamt 19 Jahren zu Ende. Der 56-jährige Salzburger beendet diese Tätigkeit auf eigenen Wunsch, wird dem Klub aber weiter erhalten bleiben und ab Sommer als Goalie-Scout für die Roten Bullen sowie als Tormanntrainer im Nachwuchsbereich fungieren.

Großartige UEFA Champions League-Premiere für ÖFB-Team-Torhüter Alexander Schlager im September des Vorjahres gegen Benfica Lissabon, der die Roten Bullen beim 2:0-Auswärtserfolg mit Prachtparaden wiederholt vor einem Gegentor bewahrte. Rechts Tormann-Trainer Herbert Ilsanker, dessen langjährige Schaffenszeit in bewährter Funktion bald ein Ende nimmt.



Der Nachfolger steht fest

Herbert Ilsanker war von dem Tag an, seit dem es die Roten Bullen gibt, mit an Bord und hat in all den Jahren nicht nur durch seine fachliche Kompetenz, sondern auch durch seine menschliche Größe überzeugt. Jetzt wird er diese Fähigkeiten in anderer Funktion in den Klub einbringen.

Der Nachfolger von „Ilse“ auf der Position des Tormanntrainers steht ebenfalls schon fest. Der 37-jährige Salzburger Sebastian Baumgartner, bereits seit Beginn der Saison 2022/23 gemeinsam mit Herbert Ilsanker im Einsatz, übernimmt ab Sommer.

"Schmerzen in Knie und Rücken haben Arbeit nicht einfacher gemacht"

Herbert Ilsanker hat seine Entscheidung nach einigen Überlegungen und vor allem in Hinblick auf seine Gesundheit getroffen, wie er anmerkt: „Über die vergangenen Jahre haben mir Schmerzen in Knie und Rücken die tägliche Trainerarbeit am Platz nicht einfacher gemacht. Aber noch bin ich gesund und fühle mich gut, weshalb jetzt ein passender Zeitpunkt ist, eine neue Aufgabe anzunehmen, die körperlich etwas weniger herausfordernd ist und auf die ich mich freue.

Schön ist, dass ich nach so vielen Jahren noch mehr als ein Jahr mit meinem Nachfolger zusammenarbeiten durfte. In den letzten Monaten als Tormanntrainer werde ich noch mal alles dafür tun, um die Saison mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich abzuschließen.“

"...sowohl im Scouting als auch in der Entwicklung der Torhüter unterstützen"

Sportdirektor Bernhard Seonbuchner respektiert die Entscheidung des Urgesteins im Namen des Klubs selbstverständlich und meint: „Die Gespräche mit Herbert waren nicht nur sehr angenehm und konstruktiv, sie haben letztlich auch zu einer für alle Seiten sehr positiven Lösung geführt, weil uns Ilse erhalten bleibt und uns dann sowohl im Scouting als auch in der Entwicklung der Torhüter unterstützen wird.“

