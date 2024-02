Mit dem 2:0-Sieg gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und dem zweiten Dreier in Folge bleibt der Tabellenvierte Austria Klagenfurt im Kalenderjahr weiter unbesiegt (2S, 1U) und machte "Meistergruppe-Meter". 33 Punkte stehen zu Buche. Doch war es ein Pyrhussieg? Denn bereits nach 29 Minuten wurde ADMIRAL Bundesliga-Toptorjäger Sinan Karweina (vor Runde 20 führend in der Torschützenliste) vom Feld genommen, nachdem sich der 24-jährige Deutsche an den Oberschenkel gefasst hatte. Ligaportal fragte nach bei den Kärntner Violetten.

Sinan Karweina bestens von Sky Schwarz vertreten

Schreckmoment bei den Waidmannsdorfern in der 28. Minute: Sinan Karweina lag im gegnerischen Strafraum am Boden, brauchte medizinische Versorgung. Der gebürtige Rheinländer hielt sich ohne Einwirkung eines Gegners plötzlich bei einer Angriffsaktion den Oberschenkel und wurde dann auch gegen Sky Schwarz ausgetauscht.

Des einen Leid´, des anderen Freud`. Denn der "Joker", der vom SK Rapid an Austria Klagenfurt für diese Saison ausgeliehen ist und auch in der Jugend vom LASK ausgebildet wurde, stach und ergriff seine Chance beim Schopfe. Mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack stieß der 19-jährige Stürmer die Obere Playoff-Pforte für die Kärntner Violetten weit auf, womöglich auch sehr zum Leidwesen seines Stammvereines SK Rapid. Auf die Grün-Weißen trifft Schwarz mit den Violetten aus Kärnten im finalen Match des Grunddurchgangs am 10. März im Wörthersee Stadion.

Dann könnten die Klagenfurter (aktuell 33 Punkte) womöglich bereits "durch sein" in punkto Meistergruppe-Qualifikation. Wobei das Pacult-Team am nächsten Sonntag die große Auswärts-Hürde FC Red Bull Salzburg hat. Dann wieder mit Sinan Karweina?

Laut Klagenfurter Klub-Informationen auf Ligaportal-Anfrage plagte sich die Nr. 10 der Austria bereits die ganze Wocheüber mit Oberschenkelproblemen herum, sodass die vorzeitige Auswechslung heute auch "eine Vorsichtsmaßnahme" gewesen sei.

SK Austria Klagenfurt vs. FC Blau Weiß Linz: Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA ADMIRAL