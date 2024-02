Auch wenn es allmählich zur Tradition wird, ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Austria Klagenfurt nach dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg in 2021 heuer zum dritten Mal im "Konzert der Top-6", respektive der Meistergruppe mitwirken kann - könnte, um (noch) beim Konjunktiv zu bleiben. Was der erfahrene Peter Pacult Jahr für Jahr mit seinem Team "auf die Beine stellt", ist außergewöhnlich! Nach zwei Siegen en suite und sechs BL-Partien ohne Niederlage (3S, 3U) stehen die Kärntner auf Rang 4, bei 33 Punkten. In den Vorjahren reichten bereits 30 Zähler zum Grunddurchgang-Ende für das Obere Playoff. Doch was ist in dieser Saison schon normal...

Der Team-"Geist vom Wörthersee"! Waidmannsdorfer Schwur! Cheftrainer Peter Pacult hat es auch in der dritten Bundesliga-Saison geschafft, bei Austria Klagenfurt wieder eine Einheit zu formen, deren Mechanismen greifen. Jetzt gilt es in den verbleibenden beiden Grunddurchgangpartien eine bis dato erfolgreiche Spielzeit mit der dritten Meistergruppe-Teilnahme in Folge zu krönen. Dabei warten schwere Aufgaben gegen die formstarken FC Red Bull Salzburg (a) und SK Rapid (h).

„Kann meiner Mannschaft nur Kompliment aussprechen, wie sie mit der Situation umgegangen und bei sich geblieben ist"

Und es ist ja auch nicht so, dass sich Peter Pacult beim Blick auf die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga kneifen muss. Doch der Cheftrainer der Austria Klagenfurt machte nach dem letztlich souveränen Erfolg über Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (2:0) deutlich, dass es außergewöhnlich ist, was die Violetten im bisherigen Verlauf der Saison 2023/24 leisten. Zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs belegt sein Team weiterhin und nur einen Punkt hinter dem Dritten LASK den vierten Platz – und hat die Meistergruppe vor Augen.

Doch der 64-jährige Wiener weiß: „Die Klubs auf den Rängen drei bis acht sind derzeit so eng beisammen, dass man sich kaum etwas erlauben darf. Zwei Verfolger hatten ihre Spiele auswärts gewonnen, das hat natürlich den Druck noch einmal erhöht. Da kann ich meiner Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen, wie sie mit der Situation umgegangen und wie sie bei sich geblieben ist. Das war wirklich eine sehr reife Vorstellung."

Schon am Samstag hatte sich der Kampf um die Tickets für das obere Playoff weiter zugespitzt. Der TSV Hartberg siegte in Altach (2:1), zog über Nacht an den Waidmannsdorfern vorbei. Zeitgleich feierte der Wolfsberger AC überraschend einen Dreier beim LASK (1:0), rauschte bis auf einen Zähler heran. Doch die Austria-Profis blieben cool und stellten durch den zweiten Erfolg hintereinander und das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage den alten Abstand wieder her.

Auch Defensiv-Allrounder Christopher Wernitznig ist mit all seiner Erfahrung ein Faktor im Klagenfurter Kollektiv. Der Villacher wurde am Samstag 34 Jahre jung und freute sich gestern über einen 2:0-Sieg gegen den FC Blau-Weiß Linz als nachträgliches Geburtstagsgeschenk...

"Wollen über Strich bleiben und haben wieder kleinen Schritt nach vorne gemacht“

„Mit dem Ergebnis bin ich rundum zufrieden. Wir können sicher besser spielen, aber die Leistung war in Ordnung und ich denke, dass wir das Match auch verdient für uns entschieden haben. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, so hat uns keiner überholen können. Wir wollen über dem Strich bleiben und wir haben wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht“, zog Pacult ein positives Fazit der 20. Runde.

Sechs Punkte sind noch zu vergeben und die Ausgangslage für die Violetten ist aussichtsreich. Zwar steht am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der schwere Gang zu Meister und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg am Programm, doch mit etwas Schützenhilfe könnte der Einzug in die Top 6 bereits fixiert werden. Dafür dürfte Austria Wien beim FC Blau-Weiß Linz nicht über ein Remis hinauskommen und der WAC müsste bei Sturm Graz verlieren.

Chefcoach Pacult wird nicht den Rechenschieber herausholen, er pocht darauf, den Fokus einzig und allein auf die eigene Performance zu legen. Wer jetzt anfangen würde, nach links und rechts zu schauen, der würde den Blick auf das Wesentliche verlieren, warnte der Wiener. Schließlich haben es die Waidmannsdorfer in den eigenen Füßen, sind nicht auf Ausrutscher der Konkurrent angewiesen.

"Es ist noch immer überraschend, denn es wäre ungerecht, das als normal anzusehen"

Was auch immer herausspringt, die Experten sind weiter voll des Lobes für den SKA. „Dass sie in Klagenfurt einen Top-Job machen, ist unbestritten, da wird niemand in Fußball-Österreich widersprechen. Es ist noch immer überraschend, denn es wäre ungerecht, das als normal anzusehen. Auch wenn man sich fast schon daran gewöhnt hat, dass sie oben stehen“, sagte der frühere ÖFB-Teamspieler Peter Stöger bei Sky.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL