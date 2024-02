Nachdem an diesem Wochenende im Rahmen der 20. Runde in der ADMIRAL Bundesliga drei Platzverweise, jeweils per glatt Roter Karte, verhängt wurden - gegen Robert Žulj (LASK), Gustavo Santos (SCR Altach) und Gregory Wüthrich (SK Sturm Graz) -, kam der Strafsenat am heutigen Montag zu folgenden Urteilen gegen die "Übeltäter" sowie den in der ADMIRAL 2. Liga ausgeschlossenen "Jungblackies"-Neo-Chefcoach Jürgen Säumel...

Zückte gegen LASK-"Lebensversicherung" Robert Žulj (heuer bereits 16 Scorerpunkte - neun Treffer, sieben Assists) infolge des Vergehens an RZ Pellets WAC-Kapitän Dominik Baumgartner, der auf Knöchelhöhe getroffen wurde, die "Ampelkarte": der 41-jährige Wiener Harald Lechner. Der offensive Unterschiedspieler der Oberösterreicher ist damit beim Gastspiel der Linzer beim SCR Altach am kommenden Sonntag (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zum Zuschauen verdammt.

Jeweils einmal zuschauen für "Rotsünder"

Gregory Wüthrich (SK Sturm Graz): 1 Spiel Sperre - Verhinderung einer offensichtlichen Torchance

Gustavo Santos Costa (SCR Altach): 1 Spiel Sperre - Rohes Spiel

Robert Zulj (LASK): 1 Spiel Sperre - Rohes Spiel

Auch "Jungblackies"-Trainer pausiert ein Match

Jürgen Säumel (Trainer SK Sturm II): 1 Spiel Sperre - Kritik

Der Neo-Chefcoach wurde bei seinem Debüt auf der Trainerbank der "Jungblackies" nach 67 Minuten von Referee Greinecker auf die Tribüne verbannt und erklärte nach dem 1:1-Remis gegen First Vienna FC 1894: "Natürlich darf das nicht passieren, aber ich habe nach einer missglückten Aktion von uns einfach so vor mich hin geschimpft. Der Linienrichter, der ewig weit weg war, hat das persönlich genommen und ich war schon auf der Tribüne."

