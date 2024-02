Der 24. Februar ´24 sollte ein Festtag für den LASK werden, zum einjährigen Jubiläum der Raiffeisen Arena. Doch es wurde kein schwarz-weißer Samstag, sondern ein "schwarzer", respektive "gebrauchter" für die Linzer. Mit dem 0:1 gegen den WAC kassierte der Tabellendritte nicht nur die erste Heimniederlage der ADMIRAL Bundesliga-Saison, sondern auch Kapitän Robert Žulj die Rote Karte. Mit Filip Stojković ein weiterer Routinier die fünfte gelbe Karte und fehlt somit ebenso beim Spiel in Altach. Was - wie die Athletiker soeben vermelden - auch für Ivan Ljubic gilt. Der Mittelfeldspieler wird gar länger fehlen!

Mehrere Wochen Pause für Ivan Ljubic

Ivan Ljubic, der im vergangenen Sommer von Vizemeister SK Sturm Graz zum LASK kam, zog sich in Hälfte eins gegen die Lavanttaler eine Verletzung im linken, vorderen Oberschenkel zu und musste nach 35 Minuten vorzeitig vom Platz genommen werden. Nun muss sich der zentrale Mittelfeldmann einer Pause von mehreren Wochen unterziehen. In der laufenden Saison absolvierte der 27-jährige Wiener bislang 25 Pflichtspieleinsätze, in 16 Partien stand er dabei in der Startformation der Athletiker.

LASK-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic: „Ivan hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und gezeigt, dass er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist. Sein Ausfall ist sehr bitter für uns, wir werden ihn aber bestmöglich auf seinem Weg zurück unterstützen. Wir sind überzeugt, dass er die Verletzung gut wegsteckt und uns in weiterer Zukunft noch viel Freude bereiten wird.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at