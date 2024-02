Ligaportal.at, mit 80 Millionen Zugriffen Österreichs beliebtestes Fußball-Fan-Portal, arbeitet seit Oktober 2023 mit der WSG aus Tirol zusammen. In Kooperation mit dem Bundesliga-Klub freut sich Ligaportal.at zwei VIP-Tickets für das kommende Bundesliga-Match zwischen WSG Tirol und TSV Hartberg am Sonntag, den 3. März um 17.00 Uhr verlosen zu dürfen.

Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets

Die Teilnahme ist kinderleicht: Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage: "Wie heißt der Trainer der WSG Tirol?" Senden Sie Ihre Antwort per E-Mail mit dem Betreff "VIP WSG" bis Freitag, den 1. März um 09:00 Uhr an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Der / Die Gewinner/in wird schriftlich per Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.

Nutzen Sie diese einzigartige Chance, Bundesliga-Luft zu schnuppern und die Atmosphäre des Spiels aus dem schönen VIP-Club zu erleben. Werden Sie Zeuge, wie WSG Tirol und der TSV Hartberg um wichtige Punkte kämpfen.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil - Ihre VIP-Erfahrung wartet!

Foto: WSG Tirol