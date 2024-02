Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung des gesamten Trainerteams der Kampfmannschaft mit Cheftrainer Christian Ilzer, den Co-Trainern Uwe Hölzl und Dominik Deutschl, Athletiktrainer Marco Angeler, Entwicklungstrainer Günther Neukirchner sowie dem Head of Scouting und Spielanalyse Paul Pajduch bekannt. Die Verträge des hocherfolgreichen Sextetts werden geschlossen bis 2026 verlängert.





Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Die Erfolge des SK Sturm in den vergangenen Jahren sind auch unmittelbar mit Christian Ilzer und seinem gesamten Trainerteam verbunden. Die Hingabe, Akribie, positive Besessenheit und unglaubliche Motivation, die alle sechs jeden einzelnen Tag vorleben und ausüben, verdienen höchsten Respekt und sind ein wichtiger Baustein unseres erfolgreichen Weges. Das gesamte Team mit Christian Ilzer an der Spitze, Uwe Hölzl, Dominik Deutschl, Marco Angeler, Günther Neukirchner und Paul Pajduch passt menschlich wie sportlich perfekt zum extrem ambitionierten, aber gleichzeitig auch bodenständigen steirischen Vorzeigeklub SK Sturm Graz. Ich bin froh, dass Chris und sein Team ihre Verträge bei uns noch einmal verlängert haben und freue mich, gemeinsam weiter hart an unseren gesteckten Zielen zu arbeiten!“



Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Jeder weiß, was mir der SK Sturm Graz bedeutet und wie verbunden ich mit diesem Klub bin. Die Vertragsverlängerung des gesamten Trainerteams sehe ich als Wertschätzung und Auszeichnung unserer täglichen Arbeit. Jeder Tag hier ist eine tolle Herausforderung, ein Ansporn, mich persönlich und uns als Mannschaft stetig weiterzuentwickeln, um das Optimum für den Klub herauszuholen.“

Foto: RIPU