20 Runden, 120 Spiele, 312 Tore, 596 Gelbe Karten, 14 Gelb-Rote und 25 Rote Karten stehen in der ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläums-Saison bisher zu Buche. Hochspannung herrscht vor dem vorletzten Grunddurchgang-Spieltag um den Einzug in das Obere Playoff. Allein sechs Teams - ja, ja, der Langzeit-Tabellendritte und heuer noch sieglose LASK ist immer noch nicht durch... - kämpfen noch um vier Tickets für die Meistergruppe. Mit Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dessen eisernen Verfolge SK Sturm Graz haben es erst zwei Klubs geschafft. Nachfolgend die Szenarien zur 21. Runde am kommenden Sonntag!

Die LASK-Fans haben sich weiter zu gedulden. Das Meistergruppe-Ticket ist zwar zum Greifen nahe, doch noch haben es die Linzer nicht fix in der Hand. Nächster Matchball am Sonntag in der CASHPOINT Arena gegen Gastgeber SCR Altach.

Die Ausgangslage vor Runde 21

Mit dem - in tabellerarischer Reihenfolge - LASK (34 Punkte), SK Austria Klagenfurt (33), dem TSV Egger Glas Hartberg (33), dem SK Rapid (31), dem RZ Pellets WAC (29) und FK Austria Wien (27) haben noch sechs Teams Chancen auf einen der verbleibenden vier Plätze unter den Top-6.

Das nach 20 Runden aktuelle Quartett "über dem Strich", kann bereits am kommenden Sonntag und somit vorletzten Spieltag im Grunddurchgang die Teilnahme an der Meistergruppe fixieren und hat es in "eigener Hand".

Der LASK gastiert (ohne seinen Kapitän und Top-Torjäger Robert Žulj - siehe auch BL-Torschützenliste - sowie Filip Stojković, beide gesperrt) auswärts beim Tabellenzehnten SCR Altach. Ebenfalls auf Reisen sind der Überraschungsvierte SK Austria Klagenfurt, der die "hohe Hürde" FC Red Bull Salzburg vor der Brust hat, und der punktgleiche Fünfte TSV Hartberg, der beim Vorletzten WSG Tirol gastiert.

Der derzeit formstarke Sechste SK Rapid hat die vermeintlich leichteste Aufgabe und empfängt im Allianz Stadion in Hütteldorf Schlusslicht SC Austria Lustenau.

Schwere Aufgaben haben die Nachzügler WAC, bei den heimstarken Eurofightern SK Sturm Graz, und die personell gebeutelte Wiener Austria bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz.

Alle SPIELE im Ligaportal-LIVETICKER!

Die Szenarien für Runde 21

Der Dritte LASK fixiert am kommenden Sonntag die Meistergruppe:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg und Klagenfurt gewinnen und Rapid verliert wenn Wolfsberg gewinnt und Klagenfurt verliert wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt unentschieden spielt und Rapid nicht gewinnt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt und Rapid nicht gewinnen



Der Vierte SK Austria Klagenfurt fixiert am kommenden Sonntag die Meistergruppe:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg verliert und Austria nicht gewinnt



Ja, TSV-Trainer Markus Schopp, mit einem erneuten Dreier am Sonntag am Innsbrucker Tivoli sind die Hartberger zum zweiten Mal in ihrer Bundesliga-Histore in der Meistergruppe dabei. Bei ihrem ersten Einzug in das Obere Playoff vor vier Jahren, verloren die Steirer in der vorletzten Grunddurchgang-Runde mit 1:5 beim LASK in Pasching, ehe es dann im umfunktionieren "Party-Bus" nach Hartberg retour ging. Das letzte Spiel damals in Runde 22 "schenkten" die Schopp-Schützlinge dann nach den "Feiertagen" daheim gegen die WSG Tirol (kommender Gegner) mit 0:3 her.

Gelingt TSV Hartberg Meistergruppe-Fixierung wie im März 2020 erneut auswärts?

Der Fünfte TSV Egger Glas Hartberg fixiert am kommenden Sonntag die Meistergruppe:

Bei SIEG

Bei REMIS wenn Wolfsberg nicht gewinnt wenn Wolfsberg gewinnt und Rapid verliert wenn Wolfsberg gewinnt, Klagenfurt verliert und Rapid unentschieden spielt

Bei NIEDERLAGE wenn Wolfsberg und Austria nicht gewinnen



Der Sechste SK Rapid fixiert am kommenden Sonntag die Meistergruppe:

Bei SIEG wenn Wolfsberg nicht gewinnt

Bei REMIS wenn Wolfsberg verliert und Austria Wien nicht gewinnt



Der Siebente Wolfsberger AC und Tabellenachte FK Austria Wien können selbst im Falle eines jeweiligen Sieges in Runde 21 noch nicht fix in die Meistergruppe einziehen und leben bei ihrer Minimalchance vom "Prinzip Hoffnung".

