Seine Jugendvereine sind ISS Wien, 1210 Wien, First Vienna FC 1894 und der SK Rapid, wo Furkan Dursun über die AKA und 2. Mannschaft der Hütteldorfer für die Wintervorbereitung den Sprung in den ADMIRAL Bundesliga-Profikader geschafft hat und bei einem Teil des Trainingskaders von Cheftrainer Robert Klauß mitwirkte. Nun konnte der Youngster weiterhin an den Verein gebunden werden. Der Mittelstürmer und fünffache ÖFB-U19-Spieler (geb.: 14.03.2005) prolongiert seinen Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum Sommer 2027.

Furkan Dursun (l.) mit Markus Katzer

Im Wintertrainingslager bereits Einsatz im Testspiel für Klauß-Team

Furkan Dursun trägt seit der U10 das grün-weiße Trikot und durchlief seitdem sämtliche Jugendmannschaften des SK Rapid. Der talentierte Offensivakteur war im Herbst einer der Leistungsträger der 2. Mannschaft, aktuell Tabellenführer der Regionalliga Ost. Insgesamt absolvierte der gelernte Mittelstürmer heuer 13 Partien für Rapid II und erzielte dabei vier Treffer. In seiner Vita stehen zudem 23 Einsätze für diverse rot-weiß-rote Nachwuchsnationalteams.

Im Wintertrainingslager lief der 18-Jährige in einem Vorbereitungsspiel gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC auch schon für die erste Mannschaft auf.

„...um in naher Zukunft auch mein Profidebüt feiern zu können"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer dazu: „Furki ist ein weiterer junger talentierter Spieler, der aus unserem Nachwuchs kommt und sich Jahr für Jahr exemplarisch weiterentwickelt hat. Wir haben einen klaren Fahrplan für seine Zukunft, sind fest davon überzeugt, dass wir ihm langfristig die besten Chancen bieten können, und freuen uns, mit einem weiteren hochtalentierten Eigenbauspieler unseren Weg fortzusetzen.“

Furkan Dursun zu seiner Vertragsverlängerung: „Mittlerweile bin ich seit zehn Jahren hier und ich sehe den SK Rapid nach wie vor als den Verein an, wo ich meine sportliche Entwicklung ideal fortsetzen kann. Ich habe in den vergangenen Jahren von allen Seiten die bestmögliche Unterstützung erhalten und durchgehend das Vertrauen des Vereins in meine Fähigkeiten gespürt. Dieses Vertrauen möchte ich zurückzahlen und hart an mir arbeiten, um in naher Zukunft auch mein Profidebüt feiern zu können.“

Fotocredit: SK Rapid/RedRingShots