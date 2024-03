Es steht zwar am kommenden Sonntag erst noch die 21. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 auf dem Programm und ist noch zehn Tage hin bis zum mit Spannung erwartet Spiel zwischen dem TSV Egger Glas Hartberg und SK Puntigamer Sturm Graz, doch die Blau-Weißen vermelden bereits heute, dass das steirische Duell restlos ausverkauft ist.

5.024 Besucher in Profertil Arena erwartet

Die Partie wird in der letzten Runde des Grunddurchgangs am Sonntag, den 10. März 2024 um 17 Uhr angepfiffen (selbstverständlich im Ligaportal-LIVETICKER). In der mit 5.024 Besuchern restlos ausverkauften Hartberger Profertil Arena erwartet der derzeit Tabellenfünfte aus der Ost-Steiermark ein großes Fußballfest. Das Hinspiel am 21. Oktober 2023 in Graz-Liebenau gewann der Tabellenzweite durch Treffer von Jatta (13.) und Prass (42.) mit 2:1, C. Lang (4.) - seit diesem Winter beim SK Rapid - erzielte die frühe Führung für den TSV (4.).

Während die Eurofighter aus Graz bereits für die Meistergruppe qualifiziert sind, der die "Schwoazn" (wie der FC Red Bull Salzburg) seit der Liga-Reform 2018 stets angehören, haben die Schopp-Schützlinge die große Chance, ihre zweite Teilnahme im Oberen Playoff seit ihrer Bundesliga-Zugehörigkeit am Sonntag beim Gastspiel am Innsbrucker Tivoli gegen die gastgebende WSG Tirol ebenfalls vorzeitig zu fixieren. Ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

