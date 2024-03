Im letzten Auswärtsspiel des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 tritt der LASK morgen die weite Reise nach Vorarlberg an. Der Tabellendritte aus Linz nimmt am Sonntag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der 21. Runde beim Zehnten SCR Altach den nächsten Anlauf, den Einzug in die Meistergruppe zu fixieren und ersten Sieg im neuen Kalenderjahr zu realisieren. Fehlen werden den Oberösterreichern bei ihrem nächsten Matchball für das Obere Playoff allerdings Kapitän & Toptorjäger Žulj, Rechtsverteidiger Stojković (beide gesperrt) sowie die verletzten Renner, Mustapha und Ljubic.

Wie so oft in dieser Saison war auch beim Hinspiel Robert Žulj Matchwinner für den LASK, erzielte am 8. Oktober gegen den SCR Altach im Geduldspiel auf der Gugl in Minute 82 das "Tor des Tages" zum 1:0-Endstand. Beim Retourmatch im Ländle ist der Kapitän & Toptorjäger (siehe auch BL-Torschützenliste) gesperrt. Immer wenn der 32-jährige Welser in dieser BL-Saison fehlte (was stets auswärts der Fall war) gab es für die Linzer keinen Sieg und Treffer (0:2-Niederlage beim FC Blau-Weiß Linz, jeweils 0:0 vs. FK Austria Wien und TSV Hartberg). Auch beim vierten Auswärts-Auftritt ohne den Unterschiedsspieler?

LASK gegen SCR Altach mit nächstem Meistergruppe-Matchball

Nach der ersten Saison-Heimniederlage vergangene Woche gegen den WAC (0:1) richteten die Athletiker die Blicke rasch wieder nach vorne, um den Grunddurchgang mit den Partien in Altach und gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Samstag, 9. März, Raiffeisen Arena, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) positiv zu Ende zu bringen. Nach wie vor belegen die Schwarz-Weißen Rang drei, mit einem vollen Erfolg im Ländle wäre der Mannschaft von Trainer Thomas Sageder der fünfte Einzug in die Meistergruppe in sechs Jahren auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen

In der Frühjahrssaison holten die Linzer bislang zwei Zähler, das 0:1 gegen Wolfsberg war die einzige Niederlage in den jüngsten sechs Runden. Als gutes Omen könnte der bislang letzte dreifache Punktgewinn dienen, welcher beim 3:1 in Bregenz gegen Austria Lustenau ebenfalls im westlichsten Bundesland Österreichs gelang. Auch die zehntplatzierten Altacher warten noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr und kassierten zuletzt bei der Wiener Austria sowie gegen den TSV Hartberg jeweils knappe 1:2-Niederlage.

In Bundesliga auswärts in Altach bisher unbesiegt

Der LASK nimmt die letzte Auswärtsreise im Grunddurchgang mit einer weißen Weste in Angriff. In sämtlichen zwölf Gastspielen in Altach in der höchsten Spielklasse entführten die Schwarz-Weißen zumindest einen Punkt, acht Mal verließ man den Platz als Sieger. Das letzte Gegentor in Altach liegt fast fünf Jahre zurück, seit dem 2:1 im März 2019 hielten die Linzer Schlussmänner ihren Kasten stets sauber. In vier der vergangenen fünf Auswärtsduellen setzten sich die Oberösterreicher mit einem 1:0-Erfolg durch.

Neben den verletzten Rene Renner, Ibrahim Mustapha und Ivan Ljubic müssen die Athletiker auch auf die für jeweils ein Spiel gesperrten Filip Stojkovic und Robert Zulj verzichten. Auf Altacher Seite dürfen Topscorer Gustavo Santos und Trainer Joachim Standfest – ebenfalls aufgrund einer Sperre – das Match lediglich in der Zuschauerrolle verfolgen.

„Wichtig wird sein, dass wir an uns glauben und wieder auf unsere Stärken vertrauen"

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel: „Wichtig wird sein, dass wir an uns glauben und wieder auf unsere Stärken vertrauen. In Altach werden wir erneut auf eine Mannschaft treffen, gegen die wir viele Ballbesitzphasen haben werden, dementsprechend gilt es, speziell im letzten Drittel sehr variabel zu agieren, um möglichst oft in gute Abschlusspositionen zu kommen. Zugleich müssen wir vor allem bei defensiven Standards und Umschaltsituationen sehr aufmerksam sein.“

