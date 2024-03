Dass Thomas Sabitzer, Cousin von ÖFB-Team-Spieler und BVB-Legionär Marcel Sabitzer, groß aufspielen, ja sogar Unterschiedsspieler sein kann, hat der 23-Jährige bei der WSG Tirol bewiesen. An die Wattener war der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler gleich zwei Mal vom LASK ausgeliehen, kehrte im Vorjahr aus dem "Heiligen Land" nach Linz zurück. Doch bei den Athletikern spielte der gebürtige Steirer eher eine Nebenrolle, sodass man den Offensivakteur im vergangenen Sommer zum RZ Pellets WAC ziehen ließ. Auch dort steht der Durchbruch noch aus, doch warum hat er bei der WSG so funktioniert, Thomas Silberberger?

Hatte bei der WSG Tirol sehr oft Grund zum Jubeln: Thomas Sabitzer. Der bei den Wattenern als LASK-Leihspieler Stammkraft von Sommer 2021 - 2023 in 56 Pflichtpartien 14 Tore und 6 Assists beisteuerte. Zum Vergleich: Beim LASK in 20 und aktuell beim WAC in dieser Saison 16 Einsätzen je 1 Tor und 2 Assists.

"Ich glaube, dass der Sabi mit einem starken Partner an der Seite funktioniert"

Thomas Silberberger (WSG Tirol-Cheftrainer): "Warum Thomas Sabitzer bei mir so funktioniert hat, kann ich nicht wirklich beantworten. Das haben wir allerdings oft mit Spielern, die woanders keine Rolle spielen - davor und danach nicht. Das ist nicht nur beim Thomas Sabitzer so. Bei uns hat er relativ gut reingepasst, war das perfekte Pendant zum Giacomo Vrioni (Anm.: Juve-U23-Leihstürmer Saison 2021/22 mit 21 Toren und 5 Assists in 30 Pflichtpartien für WSG!) und letztes Jahr mit Tim Prica.

In der Zeit mit Vrioni hat Thomas neun Tore erzielt, Giaco 19. Da haben wir einen super Sturm gehabt. Die beiden haben sich extrem gut ergänzt. Ich glaube, dass der Sabi mit einem starken Partner an der Seite funktioniert. Ich finde den Thomas sehr gut, weil er gut zwischen den Linien spielen kann, gut Bälle antizipiert und weil er Bälle gut behaupten und weiterspielen kann."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL