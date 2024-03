Ein im "Flow" befindlicher SK Rapid, der unter Umständen schon in Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga das Ticket für die Meistergruppe lösen könnte, empfängt am Sonntagabend (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) im zweiten Akt des Heimspiel-Doppels Schlusslicht SC Austria Lustenau im Allianz Stadion in Hütteldorf. Die Favoritenrolle ist nicht zuletzt aufgrund der tabellarischen Konstellation und dem 5:0-Hinspielerfolg der Grün-Weißen klar verteilt. Vorab Statements. Siehe auch: Expertentipp!

Hier noch als Kapitän des SK Rapid II - am 12. März des Vorjahres in der zweithöchsten Spielklasse gegen die Admira - fungierend, nun ein Leistungsträger in der Beletage bei der "ersten Garnitur": Nikolas Sattlberger.

"...schon in der ersten Halbzeit den Sack zumachen"

Nikolas Sattlberger (SK Rapid):

...Vorfreunde auf das Spiel nach dem 3:0-Derbysieg: "Gegen Austria Lustenau, ja, sehr groß. Wir wollen den Schwung mitnehmen, den wir zusammen erarbeitet haben und freuen uns alle auf das Heimspiel am Wochenende."

...ob es auf die Unterstützung der Fans ankommen wird: "Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat gesehen, was wir erreichen können, mit den Fans im Rücken. Und ja, wir hoffen natürlich auf möglichst viele Fans, die uns dabei unterstützen."

...Erwartungen vom Gegner: "Ja, es ist ein anderer Gegner, hat ein anderes Spielsystem als davor - sehr tief stehend und da müssen wir schauen, dass wir die Lücke finden und sie einfach mit Torchancen bearbeiten und dann in der ersten Halbzeit schon den Sack zumachen."

"...wird ein Geduldsspiel werden"

SK Rapid-Trainer Robert Klauß:

...Erwartung vom Spiel: "Ja, ich glaube, ein anderes Match als die letzten Spiele. Der Gegner wird wahrscheinlich sehr tief, sehr kompakt stehen und auf Umschaltmomente lauern. Wir werden sehr viel Ballbesitz haben. Und wir werden schauen, dass wir da Lösungen finden gegen diesen tiefen Block. Es wird ein Geduldspiel werden, glaube ich.

Wichtig werden auch die Standards sein, dass wir davon vielleicht mal einen nutzen, um das Spiel in die richtige Richtung zu bringen und trotzdem freue ich mich schon drauf, wieder in unserem Stadion, mit unseren Fans zusammen dann das Spiel zu genießen."

...über den Schwung: "Ja, es gibt uns schon Schwung, das haben wir auch besprochen in dieser Woche, dass wir das nutzen sollten, diesen Schwung. Auch die letzten Spiele vorher waren schon sehr positiv, das heißt, diesen Auftrieb mitnehmen und gleichzeitig aber auch gewarnt sein, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, dass wir klar bleiben, dass wir mit unserer Idee erfolgreich sind."

...personelle News: "Erfreulich ist, dass der Nicolas Bajlicz die Woche das erste Mal wieder voll mitgemacht hat mit der Mannschaft, dass er wieder dabei ist. Alle anderen sind auch gut im Training.

Das heißt, wir haben im Moment bis auf die Langzeitverletzten alle dabei und deswegen freuen wir uns, wenn wir dann morgen die Entscheidung treffen, welche Spieler bei Rapid II zum Einsatz kommen am Samstag und welche bei uns dann im Kader sind - dann gehen wir es an."

