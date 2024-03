Zwei Spieltage im Grunddurchgang sind noch ausstehend, ehe sich die Wege der WSG Tirol und des auf Rang fünf verweilenden, vor dem Sprung in die Meistergruppe befindlichen TSV Egger Glas Hartberg für die restliche Spielzeit womöglich trennen. Während die Oststeirer nach dem jüngsten Erfolg beim SCR Altach in Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga mit breiter Brust in den Tivoli angereist kommen (Sonntag, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), steht das Team von Cheftrainer Thomas Silberberger (siehe auch HIER) am vorletzten Tabellenplatz liegend in 2024 noch mit "leeren Händen" da. Siehe auch: Expertentipp.

Die "schönen Aussichten" im pittoresken Tirol kann WSG-Coach Thomas Silberberger trotz strahlendem Sonnenschein aktuell nicht genießen, gleicht die Miene des 50-Jährigen beim Blick auf die Lage im Tabellenkeller nach drei Niederlagen zum Frühjahrsauftakt wohl eher einem Gesichtsausdruck wie bei "sieben Tagen Regenwetter".

WSG will sich auf die eigenen Tugenden besinnen

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger forderte in der vergangenen Woche die Bereitschaft, für den Verein "durchs Feuer zu gehen", ein. Neben den fußballerischen "Basics" wird es auch auf diese Tugend ankommen, um gegen den TSV aus Hartberg bestehen und den ersten Punktgewinn im Jahr 2024 einfahren zu können.

"Es erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die seit Monaten die Leichtigkeit des Seins hat", so Cheftrainer Thomas Silberberger, der nach seiner Rotsperre an die Seitenlinie des Tiroler Bundesligisten zurückkehrt.

Hartberg siegte im Hinspiel hochverdient

Obendrein haben die Mannen aus dem "Heiligen Land" mit der Truppe aus der "Grünen Mark" unter deren Erfolgscoach Markus Schopp nach der 0:3-Hinspielniederlage noch eine "Rechnung offen", besiegelten Christoph Lang, Ruben Providence und Maximilian Fillafer Anfang Oktober 2023 den souveränen Vollerfolg der Oststeirer.

Diese 𝗪𝗦𝗚-𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 stehen im März an! 🗓️#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/PCJHrTlitY — WSG Tirol (@WSGTIROL) March 1, 2024

Fotocredit: WSG Tirol/Hagleitner