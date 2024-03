"Ein absolutes Spitzenspiel" erwartet SK Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer am Sonntag um 17:00 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) in Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga, wenn der derzeit Tabellensiebente RZ Pellets WAC in der Merkur Arena gastiert. Während die "Blackies" nach dem "Fabel-Februar" eine gelungene Generalprobe für das ECL-Achtelfinal-Hinspiel gegen LOSC Lille am Donnerstag anstreben, gilt es für das Wolfsrudel aus dem Lavanttal die letzte "Haltestelle" anzufahren, um im Finish des Grunddurchganges eine Chance auf den Sprung über den ominösen Strich zu wahren. Vorab Statements der "Schwoazn".

"WAC ist Mannschaft, die noch lange nicht ihren Zenit erreicht hat"

SK Sturm-Coach Christian Ilzer:

…über das Spiel: „Wer den LASK auswärts besiegt, der muss in Top-Form sein. Davor eine starke Leistung gegen die WSG Tirol, auch im Spiel gegen Rapid, dass sie zwar verloren haben, aber sie mir im Spiel sehr, sehr gut gefallen haben.

Der WAC ist eine top besetzte Mannschaft mit vielen jungen, hochtalentierten Spielern, die viel Dynamik haben, die spielerisch sehr stark sind. Wir sind aber auch gut besetzt, wir sind auch gut drauf. Von dem her erwarte ich mir ein absolutes Spitzenspiel.“

…über das Personal: „Wir haben noch einige angeschlagene Spieler. Ein Spieler ist auch leicht krank, Gregory Wüthrich ist gesperrt. Also von dem her ist es jetzt nicht so wie in den letzten Wochen, dass wir immer aus dem Vollen schöpfen können. Aber wir haben noch zwei Tage (Ann.: PK am Freitag). Da wird man sehen, ob es beim ein oder anderen noch ausgeht bis Sonntag.

Positiv ist, dass Vítězslav Jaroš heute das komplette Training mitgemacht hat. Bei den anderen Spielern muss man einfach noch abwarten. Da kann man jetzt heute noch nicht zu 100 % davon ausgehen, dass sie dann auch für einen Einsatz am Sonntag bereit sind."

…über den Gegner: „Der WAC, muss ich sagen, hat sich echt eine sehr, sehr gute Truppe zusammengestellt, mit dem einen oder anderen routinierten Spieler, der viel Erfahrung mitbringt, der diese jungen, großen Talente dann auch gut führen kann. Also eine sehr stimmige Kaderzusammenstellung.

Auch ein Trainerteam, das wir sehr, sehr gut kennen. Ein richtig gutes Trainerteam. Es klingt und wirkt alles sehr, sehr stimmig. Ich denke, diese Mannschaft hat noch lange nicht ihren Zenit erreicht.“

Stets "on fire" in seiner Coachingzone: Erfolgscoach Christian Ilzer, der vor einer weiteren "Hammer-Woche" steht... Nach dem Heimspiel gegen den WAC folgt am Donnerstag der Kracher gegen LOSC Lille, ehe es am Sonntag zum steirischen Duell nach Hartberg geht. Dann folgen die Punkteteilung und die "Wochen der Wahrheit", ob es gelingt, nachhaltig an Serienmeister RB Salzburg dranzubleiben...

"Völliger Schwachsinn, blaue Karten"

...über die mögliche Einführung der "blauen Karte": "Völliger Schwachsinn, blaue Karten. Ich denke, mich stört es jetzt wirklich schon, wenn es rote Karten gegeben hat - auch in meinem Trainerteam -, wenn du zwei Meter aus der Coachingzone gegangen bist. Ich muss ehrlich sagen, als neutraler Zuschauer switche ich weg, weil mich das Spiel dann nicht mehr interessiert.

Mich interessiert das Spiel, wenn es hin und her geht, wenn es wirklich im Gleichgewicht ist. Im 11-gegen-10 ist es meistens so, dass eine die andere Mannschaft hinten 'reinbunkert' und das Spiel langsam macht und die andere Mannschaft versucht dann, irgendwie diese Mauer zu brechen."

