Das letzte Auswärtsspiel im Grunddurchgang führt den derzeit Rangfünften TSV Egger Glas Hartberg am Sonntag in Rd. 21 der ADMIRAL Bundesliga in den Innsbrucker Tivoli zur im Jahr 2024 noch punktlosen WSG Tirol (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Die Rechnung für die Oststeirer ist eine einfache: Gelingt den Schopp-Schützlingen im "Heiligen Land" ein Vollerfolg, ist die zweite Teilnahme in der Meistergruppe in der Vereinshistorie "in Stein gemeißelt". Vorab Statements.

Gelingt Entscheidung um Top sechs vor "Steirer-Duell" mit SK Sturm?

Der TSV Hartberg spielt bis hierhin eine bärenstarke Saison und liegt in der Rückrundentabelle nach neun von elf Partien auf dem 2. (!) Platz. Gegen die Wattener wartet keine leichte Aufgabe, wie die Vergangenheit zeigt. Der bislang einzige Auswärtssieg der Oststeirer in Tirol gelang im Oktober 2019 durch ein Goldtor von Rajko Rep.

Personell gibt es wieder Rochaden: Ousmane Diakite kehrt nach Sperre zurück, dafür muss Dominik Prokop aufgrund seiner fünften gelben Karte zuschauen.

Eine Unserie soll für das Dafürhalten des TSV beendet werden: Noch nie gewannen die Oststeirer in der Bundesliga ein Spiel in den letzten beiden Runden des Grunddurchgangs. Die Schopp-Truppe möchte mit einem Erfolg nicht nur das Thema Meistergruppe endgültig positiv "erledigen", sondern auch am Dritten LASK bei aktuell nur einem Punkt Rückstand dranbleiben.

In einer Woche gastiert zur Komplettierung des Grunddurchganges der SK Sturm Graz bei den Hellblauen (10. März, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

"...werden das Beste vom Besten liefern müssen"

Cheftrainer Markus Schopp: "Die WSG Tirol ist für den TSV Hartberg in der Vergangenheit immer ein sehr schwer bespielbarer Gegner gewesen. Das wird auch am Wochenende nicht anders sein. Wir werden das Beste vom Besten liefern müssen, damit wir was mitnehmen können. Dafür müssen wir bereit sein alles zu investieren. Die Mannschaft ist definitiv bereit, alles auf dem Platz zu lassen was notwendig ist, um in Tirol zu bestehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir dort erfolgreich sind."

Offensivspieler Dominik Frieser: "Ich glaube, dass uns am Sonntag wieder ein schwerer Gegner erwartet. Die WSG hat nichts zu verlieren, sie werden schauen, dass sie noch so viele Punkte wie möglich für das untere Play-off sammeln. Dasselbe gilt aber auch für uns. Wir wollen nach oben anschließen, das nächste Team vor uns überholen. Es heißt, alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir es so spielen wie in Altach, denke ich, dass die Chancen ganz gut stehen, dass wir aus Tirol drei Punkte mitnehmen."

Fotocredit: RiPu-Sportfotos