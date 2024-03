Bevor der Tabellendritte LASK morgen in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Gastspiel im Ländle gegen den Rangzehnten SCR Altach seinen nächsten "Meistergruppe-Matchball" hat (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), um endlich konkret für das Obere Playoff planen zu können, stellen die Linzer wohl bereits zwecks Kaderbildung für die neue Saison ab Sommer ihre Weichen. Laut "Daily Post Nigeria" sind der seit wenigen Tagen 42-jährige Sportdirektor Radovan Vujanović und die Athletiker an Außenstürmer Jonathan Alukwu dran.

Wird Jonathan Alukwu nächste Woche einen Vertrag ab Sommer beim LASK unterzeichnen?

Mit Bello & Usor bereits zwei Nigerianer im Kader

Mit Spielern aus Nigeria haben die Oberösterreicher ja bisher bereits Erfahrungen gemacht. Aktuell befinden sich mit dem 22-jährigen Linksverteidiger George Bello (Vertrag bis 30.06.2026) und dem gleichaltrigen Flügelspieler Moses Usor (Vertrag bis 30.06.2028) zwei Akteure im Team von Cheftrainer Thomas Sageder mit nigerianischer Abstammung. Das Duo begrüsst womöglich ab Sommer den dritten Landsmann im Bunde.

Jonathan Alukwu (geb.: 15. März 2003) absolvierte für Sporting Lagos in der 1. Liga Nigerias in dieser Saison 17 Spiele und scorte dabei sechs Mal (plus ein Assist). Beim Tabellen-15. ist der 20-Jährige damit der absolute Top-Torschütze. Dem Vernehmen nach fliegt der nigerianische U23-Teamspieler bereits nächste Woche zwecks Vertragsunterzeichnung beim LASK nach Österreich.

Wie "Daily Post Nigeria" weiter berichtet, habe bereits im Winter ein europäischer Klub Interesse an Alukwu bekundet, nannte dabei allerdings namentlich dabei nicht die Linzer.

Fotocredit: IMAGO/Shengolpixs