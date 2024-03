436 Bundesliga-Spiele hat er auf dem Buckel, 19 Jahre lang war er im Profifußball-Geschäft als aktiver Protagonist am Werken und heute ist er mittlerweile 37 Jahre jung: SK Rapid- und BL-Legende Mario Sonnleitner, der fortan in der Wiener Stadtliga beim ASV 13 als Co-Trainer tätig sein wird, habe sich - so berichtet er im Interview mit Platzverweis.at - "viele Gedanken gemacht. Ich war einer der ältesten, jetzt bin ich da ein Rookie." Ein offizielles Karriereende hat der Haudegen nie verkündet: "Ich habe meine Karriere beendet, sonst würde ich nicht als Co-Trainer arbeiten."

Von Graz nach Hütteldorf, zurück in die Steiermark und nun Co-Trainer in Wien

Nach einer Station beim GAK, bei dem er bereits im Zuge seines Werdeganges in der U19 Profiluft schnuppern durfte, einer Leihe nach Kapfenberg und der Rückkehr in die steirische Landeshauptstadt folgte 2007 der Wechsel zum schwarz-weißen Stadtrivalen.

Der größte Erfolg des ehemaligen Innenverteidigers, der eine Rückkehr auf den grünen Rasen ausschließt, steht mit dem Gewinn des ÖFB-Cups mit dem SK Sturm im Jahr 2010 in dessen Vita - im Endspiel verstanden sich die "Blackies" damals gegen Wr. Neustadt zu behaupten. Hernach zog es den in Vorau geborenen Routinier in die Bundeshauptstadt zum SK Rapid, wo er im Rahmen seiner insgesamt zehnjährigen Schaffenszeit 357 Pflichtspiele für Grün-Weiß absolvierte und dort heutzutage Legendenstatus genießt.

Den Karriere-Herbst verbrachte Mario Sonnleitner nach dessen emotionalen Abschied in Hütteldorf wiederum in der Steiermark, beim TSV Hartberg, bei dem er bis zum Ende der Vorsaison als Abwehrchef fungierte.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos