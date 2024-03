Entscheidung vertagt! Im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf standen sich im Duell des SK Rapid mit Schlusslicht SC Austria Lustenau letzten Endes jeweils zehn Akteure gegenüber - ausgeglichen ging es auch auf der Anzeigetafel zu im Rahmen des 1:1-Remis. Damit fällt die Entscheidung um den Einzug ins Obere Playoff für die Grün-Weißen am letzten Spieltag des ADMIRAL Bundesliga-Grunddurchganges auswärts bei SK Austria Klagenfurt. Nachfolgend Statements. Siehe auch: Live-Ticker und Spielbericht.

"...war nicht ganz unser Tag"

Robert Klauß (Trainer SK Rapid):

…über die Geschehnisse nach dem Wiener Derby: „Die Aufarbeitung der Ereignisse stand natürlich im Mittelpunkt. Wir haben viele Gespräche geführt, auch kritische Gespräche geführt. Natürlich wissen wir, dass die Ereignisse nicht gut für uns waren. Und dass das noch Auswirkungen haben kann.“



…über die Partie: „Wenn man 1:1 daheim spielt, mit all dem, was in dem Spiel drin war, denke ich schon, dass es nicht ganz unser Tag war. Wir waren einfach schlampig im Ballbesitz, dadurch haben wir auch ein paar Umschaltmomente zugelassen. Ich habe den Jungs auch gesagt, dass der Grat zwischen selbstbewusst und überheblich sehr schmal ist.

Das will ich nicht pauschalisieren für alle Spieler in der Mannschaft. Aber es gab schon zwei, drei Spieler, wo ich das Gefühl hatte, dass sie den Gegner nicht sehr ernst genommen haben.“



…über den Platzverweis von Terence Kongolo: „Erstmal schlägt der Terence am Ball vorbei, was schon mal nicht gut ist. Dann ist es ein Foul vom Lustenau-Spieler, der unseren Spieler einfach über den Haufen läuft. Das ist relativ simpel und einfach zu sehen, da brauche ich auch keinen VAR. Wir haben hier vier Schiedsrichter am Platz, einer sollte das sehen. Das ist nie im Leben ein Foul von Terence.“



…über die Schiedsrichterleistung: „Er hat jede spielentscheidende Situation nicht korrekt gesehen.“



…über den Elfmeterpfiff für seine Mannschaft: „Der erste Ball geht an die Hand, da ist es ein Elfmeter. Auf der Linie ist es Schulter. Kein Rot, kein Elfmeter. Das sieht man relativ einfach.“

"...betroffenen Personen haben sich entschuldigt"

Edeltraud Hanappi-Egger (Vizepräsidentin SK Rapid):

…über die Geschehnisse nach dem Wiener Derby: „In der Zwischenzeit haben wir sehr viel gearbeitet und sind jetzt sozusagen ergebnisorientiert unterwegs. Die betroffenen Personen haben sich entschuldigt und bereuen das wirklich aufrichtig. Sie wollen das auch wieder gutmachen.

Sie werden sich auch aktiv an der Wiedergutmachung beteiligen. Wir sind jetzt auch dran gewesen, um zu überlegen, wie es sein kann, dass so massiv gegen unser Leitbild, gegen unser Wertesystem, verstoßen wird. Daher haben wir uns auch einen Maßnahmenkatalog überlegt, der sicherstellt, dass wir uns in Zukunft gemäß unserem Leitbild verhalten.“

"...schade, dass wir hier keinen Dreier geholt haben"

Andreas Heraf (Trainer SC Austria Lustenau):

…über die Partie: „Es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir als Tabellenletzter traurig sind, dass wir hier keine drei Punkte geholt haben. Und das spricht für die Moral meiner Mannschaft, ich bin sehr stolz auf die Jungs. Trotzdem schade, dass wir hier keinen Dreier geholt haben.

Die Jungs haben bis zur 95. Minute alles gegeben. Für uns ist es ganz einfach wichtig zu sehen, dass wir ausgenommen mit dem Spiel in Salzburg, mit jedem Gegner mithalten können. Auch wenn Rapid kein Gegner im Playoff sein wird, davon gehe ich aus, dass Rapid sicher oben dabei sein wird.“



…über den Elfmeter für den SK Rapid: „Für mich ist es kein Elfmeter. Er steht auf der Linie, der Ball geht an den Oberarm. Er dreht sich zur Seite, das ist fast noch mehr Schulter. Aber was soll man da diskutieren.“

"...irgendwann muss man sich wieder auf den Fußball konzentrieren"

Andreas Herzog (Sky Experte):

…über die Geschehnisse nach dem Wiener Derby: „Irgendwann ist das Thema auch durch. Man hat miteinander gesprochen. Ob sie jetzt bestraft werden oder nicht, das liegt nicht an uns. Aber irgendwann muss man sich wieder auf den Fußball konzentrieren. Das soll und darf alles nicht vorkommen, ich will das nicht beschönigen.

Aber ich bin auch der Meinung, dass das dann irgendwann vorbei sein muss. Zuerst wird es innerhalb von Rapid schon noch schwierige Gespräche geben. Auch die Sponsoren werden das nicht auf sich sitzen lassen.“



…über den Platzverweis von Terence Kongolo: „Wenn man als letzter Mann beim Ball danebenhaut, ist das natürlich unglücklich, tollpatschig. Dann triffst du den Gegenspieler, Schiedsrichter Hameter steht zehn Meter davor. Man kann eine gelbe Karte geben, gar keine Frage. Er hat vorher schon eine gelbe Karte gehabt. Ich sage einmal freundlich, unglücklich.“



…über die Leistung der Lustenauer: „Nach einem 0:7 in Salzburg, dass du dann so gegen Rapid zurückkommst, eine richtig gute Leistung. Hut ab.“



…über den Elfmeter für den SK Rapid: „Ich habe es mir zehn Mal angeschaut. Neun Mal hätte ich gesagt, er haut ihn mit dem Ellbogen weg. Und genau bei einer Lupe, würde ich auch den Andi Heraf unterstützen und sagen, es war kein Handspiel. Aufgrund dieser Lupe ist es für mich eine klare Fehlentscheidung.“

Statements: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak und Julian Biereder/Ligaportal