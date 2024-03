Hausaufgaben erfüllt und ein wenig Schützenhilfe erfahren, sodass für den ADMIRAL Bundesliga-Siebenten FK Austria Wien Hoffnungsschimmer vor dem "Finale" im Grunddurchgang auf den Sprung über den ominösen Strich bestehen bleiben. Für den 2:1-Erfolg beim sich abermals stark präsentierenden Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz bedurfte es eines harten Stücks Arbeit und einem Quäntchen Glück... Am kommenden Sonntag gastiert die WSG Tirol am Verteilerkreis (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nachfolgend Statements. Siehe auch: Live-Ticker und Spielbericht.

"...einige Dinge im Spielverlauf waren gegen uns"

Gerald Scheiblehner (Trainer FC Blau-Weiß Linz):

…über die Niederlage: „Niederlagen sind grundsätzlich schwer zu akzeptieren. Ich glaube, dass meine Mannschaft eine sehr gute Leistung geboten hat. Ein Punkt wäre hochverdient gewesen. Heute waren einige Dinge im Spielverlauf gegen uns.“

…über die Schiedsrichterentscheidung beim Gegentor: „Ich denke, es geht um eine klare Linie. Wenn ein Spieler einmal im Abseits steht und das Tor zählt und beim nächsten Mal zählt es nicht, dann ist das ärgerlich. Man kann das Tor geben, aber dann muss man es immer geben. Das sind Situationen, die entscheidend sind. Dann passiert es, dass du trotz guter Leistungen verlierst.“

…über die anstehende Partie gegen Lustenau: „Wenn wir dort gewinnen, gehen wir mit einem guten Gefühl in die Quali-Runde. Wenn wir dort verlieren, dann ist es ein ungutes Gefühl. Ich denke, dass wir das von den Punkten dort nicht zu wichtig nehmen müssen, aber natürlich ist es ein wichtiges Spiel.“

"Wir kennen den Druck und es ist ein positiver Druck"

Michael Wimmer (Trainer FK Austria Wien):

…über den Sieg: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, mit einer schönen Führung. Dann haben wir den Faden verloren, hatten einfache Ballverluste und hätten durch Kontersituationen das 2:0 machen können. Aber wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt.

Halbzeit zwei würde ich bezeichnen als „über die Zeit gerettet“. Das war fußballerisch nicht, was wir uns vorstellen. Die Jungs haben es brav über die Zeit gekämpft.“

…über die Ergebnisse der Konkurrenz: „Das Wichtigste ist bei uns zu bleiben, aber die Ergebnisse haben uns am letzten Spieltag ein Endspiel beschert, wo wir es am letzten Spieltag mit einem Sieg schaffen können. Natürlich müssen die letzten Mannschaften auch mitspielen… Mit dem Ziel sind wir gekommen und mit dem Ziel fahren wir nach Hause.“

…auf die Frage, ob die Top-6 realistisch ist: „Man merkt schon an den Spielen, dass ein Druck auf den Mannschaften liegt. Die Teams performen besonders in den zweiten Halbzeiten nicht so, wie man es erwartet. Das hat viel mit Emotionen zu tun. Wir sind in der Jägerrolle. Wir hoffen, dass wir den Druck auf die anderen Mannschaften erhöhen können."

…weiter über die Chance auf die Top-6: „Jeder will in die Top-6. Ich auch. Jeder kennt die Tabelle und alle wissen, dass sie gewinnen müssen. Wir kennen den Druck und es ist ein positiver Druck."

Sorgte heute für seinen insgesamt 50. BL-Treffer, den bereits neunten in dieser Saison und den vierten gegen FC Blau-Weiß Linz: FAK-Torgarant Andreas Gruber, hier im Bild mit Hakim Guenouche.



"...mit Mentalität haben wir das rübergebracht"

Andreas Gruber (Spieler FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle. Dann haben wir Blau-Weiß mit ein paar Fehlern zurück ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit haben wir uns beim Anlaufen ein bisschen schwergetan. Aber mit Mentalität haben wir das rübergebracht.“

…auf die Frage, ob die Top-6 realistisch sei: „Wir müssen einfach das zeigen, was wir in den Heimspielen gezeigt haben, nämlich mutig nach vorn spielen. Dann kann es sehr realistisch sein.“

Statements: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at