Der LASK tritt weiter in der Frühjahrssaison "auf der Stelle", schaffte auch im fünften Anlauf (inkl. ÖFB-Cup-Viertelfinale) keinen Pflichtspielsieg und blieb im dritten Match in Folge ohne Torerfolg. Mit dem 0:0 in der 21. Rd. der ADMIRAL Bundesliga beim Tabellenzehnten SCR Altach sind die Linzer zwar im Oberhaus am Schnabelholz unbesiegt, doch bei nur drei Zählern aus vier Spielen hat sich der Abstand auf das Führungsduo FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz vergrößert und auf die Klubs dahinter verringert. Während der SCRA ohne den gesperrten Trainer Joachim Standfest Chancenwucher betrieb und einen Dreier liegen ließ.

Schmaler Grat derzeit beim LASK! Der zwar nachwievor Rang 3 innehat, seit vier Auswärtspartien unbesiegt ist (1S, 3U...alle drei mit 0:0) und mit der Nullnummer in Altach die Meistergruppe-Teilnahme fix machte, doch dessen Leistungstrend abwärts zeigt. Das dichtgedrängte Verfolgerfeld bleibt den Linzern auf den Fersen. Daher sollten die derzeit verunsicherten Athletiker allmählich mal wieder voll punkten, was gegen den nächsten Gegner FC Red Bull Salzburg zur wahren Challenge wird.

„Unverständlich, wie wir über 90 Minuten keine Leidenschaft auf den Platz bringen"

Thomas Sageder (Trainer LASK) über...

…warum die Mannschaft so viel vermissen ließ: „Das ist eine gute Frage. Das ärgert mich. Das ist mir unverständlich, wie wir über 90 Minuten keine Leidenschaft auf den Platz bringen. Wir haben keine Zweikämpfe richtig angenommen. Ich bin speziell von der ersten Halbzeit sehr enttäuscht.“

…die Verunsicherung seiner Spieler: „Ich kann mir schon vorstellen, dass sich bei dem einen oder anderen Druck aufbaut. Ich gehe trotzdem davon aus, dass jeder spielt, wie er es soll. Das muss man auf dem Niveau ganz einfach annehmen und dementsprechend auftreten. Man darf nicht in Selbstmitleid ertrinken und von mangelndem Selbstvertrauen reden. Für mich ist das Wichtigste, dass man auf dem gemeinsam Platz kämpft.“

"Da müssen die Worte ein bisschen deutlicher werden"

…den Einzug in die Meistergruppe: „Nach diesem furchtbaren Fußballspiel wäre es nicht angebracht, sich in den Armen zu liegen. Da muss man sich ja bei den Fans entschuldigen. Die fahren stundenlang her, um die Mannschaft zu unterstützen. Das ist den Fans gegenüber nicht tragbar.“

…das anstehende Match gegen Salzburg: „Die Aufgabe ist sehr schwierig. Aber wir haben versucht, mit der Mannschaft zu kommunizieren gerade in der letzten Woche. Da müssen die Worte ein bisschen deutlicher werden."

Kassierte in den vergangenen vier Auswärtsspielen nur ein Gegentor (beim 3:1-Sieg bei Austria Lustenau): LASK-Rückkhalt Tobias Lowal.

"Es ist eine Abwärtsspirale, sodass dann noch weniger Selbstvertrauen da ist"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über..

…die Gefühle nach dem Spiel: „Von Freude kann man so kurz nach dem Spiel nicht reden bei unserer Vorstellung heute. Es ist im Moment halt so. Es läuft gerade nicht von unserer Seite. Wir schauen, dass wir da so schnell wie möglich rauskommen. Der Kopf und die breite Brust sind trotzdem da.“

…warum es nicht läuft: „Es fehlt das Selbstvertrauen bei einigen Spielern. Dadurch kommen leichte Ballverluste zustande und Chancen für die Gegner. Es ist eine Abwärtsspirale, sodass dann noch weniger Selbstvertrauen da ist. So ist das momentan. Die Leistung war bei den ersten Spielen nicht so schlecht, aber das Ergebnis hat nicht gepasst. Heute hat Robert Zulj wieder gefehlt. Wir hatten zu viele leichte Ballverluste und uns sehr schwergetan.“

"Natürlich wollten wir oben angreifen"

Florian Flecker (LASK-Spieler) über...

...das Spiel: "Es war im Großen und Ganzen enttäuschend, was wir heute gezeigt haben. Wir wollten natürlich unbedingt einen Dreier einfahren. Heute war es zu wenig. Doch hilft nichts. Wir müssen weiter arbeiten und nächste Woche gegen Salzburg ein komplett anderes Gesicht zeigen."

...wie die enttäuschende Leistung zu erklären ist: "Altach ist mit fünf Leuten hinten drin gestanden. Natürlich ist es dann schwierig, dass man Räume findet. Ich glaube in die Zwischenräume vor der Kette sind wir fast gar nicht reingekommen. Dadurch haben wir keine Torchancen erspielt. Wir können froh sein, dass der Tobi (Anm.: Lawal) uns ein paar Mal super im Spiel hält und wir einen Punkt mitnehmen."

...Ziele: "Sicher war das Ziel vor der Saison, dass wir in die Meistergruppe kommen. Wie das dann gelaufen ist, wollten wir natürlich oben angreifen und anschließen. Wir haben grad eine schwierige Phase. Jetzt ist das mit der Meistergruppe erledigt und nun schauen wir auf das nächste Spiel. Dann bereiten wir uns auf´s Playoff vor."

Verfolgte die Partie gegen den LASK von der Tribüne: Der gesperrte SCR Altach-Chefcoach Joachim Standfest, der als erster Trainer in der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte seine fünfte gelbe Karte verbüsste und heute in der Coaching-Zone von seinem Co-Trainer Roman Wallner vertreten wurde.

„Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung"

Joachim Standfest (Trainer Cashpoint SCR Altach) über...

…die Erfahrung des Spiels von der Tribüne: „Das Spiel war super zum Anschauen. Der Puls ist oft in die Höhe geschnellt. Es ist mir lieber, wenn ich unten stehe.“

…die Chancenverwertung seines Teams: „Ich will da gar nicht drüber reden. Wie wir in der ersten Halbzeit auftreten, war unfassbar gut. Das war mit Abstand unsere beste Saisonleistung. Wir haben nichts zugelassen und wurden immer wieder gefährlich. Es tut mir weh, dass wir die drei Punkte nicht geholt haben. Ich muss mich einfach über die Leistung meiner Mannschaft freuen.“

…die Spielweise: „Wir haben in den letzten Runden schon spielerisch große Fortschritte gemacht in Sachen Pressing und hohem Anlaufen. Wenn die Mannschaft so weiter funktioniert werden wir auch Spiele gewinnen.“

