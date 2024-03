Unter Umständen kann dem TSV Egger Glas Hartberg vor dem finalen Spieltag im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga noch ein Zähler für die zweite Meistergruppen-Teilnahme in der Vereinshistorie fehlen. Die eigene Aufgabe könnte am Sonntag mit dem Duell gegen den SK Sturm Graz schwieriger und brisanter kaum sein (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)... Anderenfalls bedarf es Schützenhilfe der WSG Tirol, die zugleich beim derzeit Siebenten FK Austria Wien gastiert, oder von SK Austria Klagenfurt im Duell mit dem SK Rapid. Noch dazu sorgt man sich um seinen Topscorer.

Wer jubelt am Sonntag in Hartberg? Der TSV mit Donis Avdijaj über den Sprung in die Top sechs, der SK Sturm und Manprit Sarkaria über einen weiteren "Dreier", welcher die Grazer an Liga-Leader FC Red Bull Salzburg dranbleiben lässt, oder vielleicht sogar beide Teams...?

Selbst überraschen oder hoffen...

Die Rechnung ist (k)eine einfache: Erfüllen die Oststeirer ihre (diffizilen) Hausaufgaben gegen die am Donnerstag noch im Europacup-Einsatz befindlichen "Blackies" und schreiben - per Remis oder Vollerfolg - an, ist die "Messe gelesen" für die Schopp-Schützlinge. Bei einer Niederlage wiederum wäre man ebenfalls "durch", wenn Austria Wien zugleich nicht gegen die WSG Tirol gewinnt oder SK Austria Klagenfurt gegen den SK Rapid anschreibt.

Nachdem den Kärntnern und den Grün-Weißen aus Wien-Hütteldorf ohnehin jeweils ein "X" genügt, um über dem Strich zu bleiben, stehen die Chancen auf den Verbleib in den Top sechs also äußerst gut.

"Wir haben im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe nach wie vor eine richtig gute Ausgangsposition. Wenn 33 Punkte dafür nicht reichen sollten, dann werden wir das auch annehmen", betonte Cheftrainer Markus Schopp nach der Niederlage bei der WSG Tirol im Innsbrucker Tivoli.



Im ersten Saisonduell in Graz-Liebenau lag der TSV Hartberg durch Christoph Lang früh in Front, ehe Seedy Jatta und Alexander Prass für die schwarz-weiße Trendumkehr sorgten und den "Schwoazn" vor vollem Haus und über 16.000 Zuschauern einen 2:1-Heimsieg bescherten. Apropos "volles Haus": Ein solches ist auch diesmal angekündigt, werden sich an die 5.000 Anhänger auf den Rängen der Profertil Arena niederlassen.

Will am Sonntag mit dem TSV Hartberg über den Einzug ins Obere Playoff jubeln, laboriert jedoch - nicht zum ersten Mal in der laufenden Saison - an Rückenproblemen: "Lebensversicherung" Maximilian Entrup.

Wird TSV-Topscorer rechtzeitig fit?

Ein Fragezeichen steht indes noch hinter dem Einsatz von Erfolgsgarant Maximilian Entrup. Der 26-jährige Mittelstürmer und Neo-ÖFB-Teamspieler, der bereits bei zwölf Scorerpunkten in der laufenden Saison hält (neun Tore, drei Assists), hatte das Gastspiel bei der WSG Tirol, bei der in Unterzahl der erste "Matchball" vergeben wurde, aufgrund von Rückenproblemen angeschlagen auslassen müssen.

Auf Ligaportal-Nachfrage beim Verein betreffend seines Einsatzes gegen den SK Sturm konnte noch kein "grünes Licht" gegeben werden, hieß es: "Das wird sich zeigen, wie es sich entwickelt."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL