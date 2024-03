Die Spannung vor der heutigen Pressekonferenz der WSG Tirol war groß - viele Gerüchte kamen die letzten 48 Stunden in Umlauf, doch die wenigsten hatten die heute präsentierte Entscheidung auf dem Zettel. Langzeit-Coach Thomas Silbergerer tritt zum Saisonende auf eigenen Wunsch zurück.

In einer ersten Reaktion spricht Silberberger über seine angespannte Situation und auch darüber, dass er sich nicht mehr wohlgefühlt hatte. "Nach der Mitteilung an den Verein habe ich sofort Erleichterung gespürt und damit war für mich auch schnell klar, dass es die richtige Entscheidung ist. Das Ziel bleibt definitiv der Klassenerhalt und dafür werde ich bis zum letzten Tag kämpfen. Die Spieler haben schon jetzt die große Chance, sich für meinen Nachfolger zu empfehlen", so der Tiroler.

Ausgebrannt ist Thomas Silberberger jedenfalls nicht. Schon ab dem 01.07. ist er wieder bereit für eine neue Aufgabe - wenngleich es dazu bis dato noch keinerlei Gespräche gab.

Stefan Köck (Sports Manager): "Wir werden uns jetzt die Zeit nehmen und viele Gespräche führen. Ich habe bereits einige Ideen im Kopf."

Mehr lesen

Zum Live-Stream der Pressekonferenz

WSG-Tirol-Manager Stefan Köck nach Trainer-Rücktritt: "Nicht nur auf dem Fußballplatz haben wir Freud und Leid geteilt!"