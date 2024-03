Das vergangene Fußball-Wochenende hatte es wieder in sich, elektrisierte und zog die Fußball-Fans in den Bann. Dabei wurden die diversen Ligaportal-Ticker von den treuen Usern wieder fleißig frequentiert und angeklickt. Beim Thriller für das Meistergruppen-Playoff in der letzten Grunddurchgang-Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/2024 schaffte es dabei die Partie SK Austria Klagenfurt und SK Rapid in die Top-10 der Ligaportal-Liveticker-Historie.

Das sind die 10 meistgeklickten Ticker in der Geschichte des Ligaportals: