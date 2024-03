Die Akademie des Tiroler Fußballverbandes (TFV) und die WSG Tirol geben heute eine neue Kooperationsvereinbarung bekannt, die ihre Zusammenarbeit weiter ausbaut. Künftig erhalten die Wattener jedes Jahr Zugang zu vier Akademietalenten, unabhängig von ihrem aktuellen Ausbildungsstand. Die Zusammenarbeit zwischen dem ADMIRAL Bundesligisten und der TFV-Akademie zielt darauf ab, den Spielern einen Pfad aufzuzeigen, wie sie mit ihrer Ausbildung in der Akademie den Weg in den Profifußball in Tirol einschlagen können.

Der TFV und die WSG Tirol sind sich einig, dass diese Erweiterung ihrer Zusammenarbeit sowohl für die Spieler als auch für den Tiroler Fußball insgesamt von großem Nutzen sein wird. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement beider Organisationen für die Förderung junger Tiroler Fußballtalente und ihre gemeinsame Vision, den Fußballsport im Land auf höchstem Niveau zu etablieren.

Dr. Sepp Geisler (Präsident TFV): "Mit der WSG Tirol haben wir einen Partner, der die Ausbildung in der Akademie des TFV schätzt und aktiv dazu beiträgt, den talentiertesten Spielern den Weg in die höchste österreichische Spielklasse zu ebnen. Einen Partner, der die Bedeutung unserer Nachwuchsarbeit erkennt und jungen Talenten aus Tirol eine Perspektive bietet.

Die Förderung und Entwicklung von Talenten ist eine der Kernaufgaben des TFV, und wir freuen uns, mit der WSG Tirol in einem erweiterten Umfang zusammenzuarbeiten, um diesen wichtigen Bereich weiter voranzutreiben. Diese Initiative bietet jungen Spielern eine klare Perspektive und unterstreicht die gute Qualität der Ausbildung in der Akademie des TFV."

Stefan Köck (Manager Sport WSG Tirol): "In der Akademie Tirol hat sich in den letzten Jahren vieles positiv entwickelt. Die Handschrift von Akademieleiter Thomas Grumser und seinem Team ist klar ersichtlich und dadurch wurden im Saisonverlauf bereits tolle Erfolge erzielt, aber auch professionelle Strukturen verbessert. Wir, die WSG Tirol, haben in den vergangenen Jahren immer wieder Tiroler Akademiespielern die Tür zur Bundesliga in unserem Klub geöffnet (u.a. Forst, Üstündag, Kerber, Bauernfeind, Geris, Schermer, Jaunegg, Vötter, …).

Durch den neuen Kooperationsvertrag wird die Zusammenarbeit vertieft und erweitert, worüber ich sehr glücklich bin. Am Ende erwarten sich alle Beteiligten eine bessere Durchgängigkeit, mehr Vertrauen, Glaube und Anerkennung für diesen Weg, was wiederum zu noch mehr Tiroler Profispieler bei der WSG Tirol führen soll. Die Ausbildung in unserem Land soll wertgeschätzt werden und die Jungs mit unserem Klub eine perfekte Plattform aufgezeigt bekommen."



Julian Heiss (Geschäftsführer Wirtschaft WSG Tirol): "Ich bin sehr froh über die verlängerte und sogar vertiefte Kooperation mit dem Tiroler Fußballverband und der Tiroler Fußballakademie. Wir haben in den letzten Jahren bereits tolle Tiroler Nachwuchstalente aus der Akademie bei uns aufnehmen dürfen und ich hoffe, dass in Zukunft noch einige diesen Weg zur WSG Tirol gehen werden.

Ich möchte mich auf diesem Wege auch beim Präsidenten und dem gesamten Präsidium des TFV, sowie dem Akademieleiter für die wertschätzenden und guten Gespräche in den letzten Wochen recht herzlich bedanken."

Die erfolgreiche Kooperation zwischen der Wattener Sportgemeinschaft Tirol und der Akademie des Tiroler Fußballverbandes wurde verlängert und erweitert! 🤝🏻



Fotocredit: TFV