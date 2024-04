Charity-Auktionen sind eine wichtige Säule der Österreichischen Sporthilfe, wenn es darum geht, Fördermittel für heimische Athlet:innen aufzutreiben. Dabei kommen auch immer wieder einzigartige Fußball-Erlebnisse oder -Exponate unter den virtuellen Hammer. Um diese Versteigerungen in der Fußball-Community noch besser zu kommunizieren, haben Ligaportal und die Österreichische Sporthilfe eine Partnerschaft geschlossen.

Gernot Uhlir (links), Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe und Dr. Thomas Arnitz, Ligaportal-Gründer und Geschäftsführer

VIP-Reisen zu Manchester United oder Borussia Dortmund inkl. Meet & Greet, VIP-Reisetickets mit dem österreichischen Nationalteam oder signierte Match-Worn-Trikots von FC Salzburg, SK Rapid, SK Sturm und dem ÖFB-Team – die Liste an Erlebnissen und Exponaten mit Fußballbezug ist lange bei den Sporthilfe Charity-Auktionen. „Unter den Top-Erlösen finden sich immer wieder Erlebnisse aus dem Fußballbereich“, weiß Gernot Uhlir, „wir freuen uns sehr, dass wir nun mit Ligaportal die heimischen Fußballfans noch direkter erreichen.“ Fans, die anhand der hohen Erlöse bei den Top-Exponaten zweifeln, ob für sie auch etwas dabei sein könnte, beruhigt der Sporthilfe-Geschäftsführer: „Es sind immer wieder außerordentliche Exponate dabei, die das Geldbörsel nicht ganz so belasten.“ Uhlir verspricht allen, die unter www.sporthilfe.at/auktion mitsteigern: „Jeder Euro geht 1:1 an unsere Athletinnen und Athleten. Möglich macht dies unsere Kooperation mit der Plattform United Charity.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Netzwerk und unseren direkten Draht zur österreichischen Fußball-Community einsetzen können, um die Charity-Auktionen der Sporthilfe zu unterstützen. Die Sporthilfe genießt einen exzellenten Ruf und nimmt seit Jahrzehnten eine wichtige Position im heimischen Sport ein. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit“, so Ligaportal-Gründer und Geschäftsführer Mag. Dr. Thomas Arnitz.

Aktuell steht unter www.sporthilfe.at/auktionen eine Top-Reise zum Spiel Manchester United gegen Newcastle United zur Versteigerung. „Wir arbeiten eng mit den heimischen Fußballvereinen und dem ÖFB zusammen. Daraus entstehen immer wieder Auktionen mit attraktiven Exponaten. Sobald es hier etwas Neues gibt, werden die Fußballfans es über Ligaportal erfahren“, so Gernot Uhlir.