In der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt Qualigruppen-Spitzenreiter FK Austria Wien am Freitagabend (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)) in der Generali-Arena Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz. 10 500 Tickets sind Stand Donnerstagnachmittag abgesetzt. Trotz einiger Personalsorgen gehen die Veilchen mit breiter Brust in die Partie und wollen ihre Heimserie prolongieren. „Wir werden gemeinsam mit den Fans alles unternehmen, dass diese Serie hält!“ sagt der deutsche FAK-Cheftrainer Michael Wimmer, der mit seiner Mannschaft in den beiden Grunddurchgang-Partien die Oberösterreicher besiegte.

Wird er zum"Wiederholungstäter" und auch im dritten Duell gegen seinen Saison-"Lieblingsgegner" FC Blau-Weiß Linz scoren: Andreas Gruber? Der 28-jährige, ehemalige LASK-Offensivakteur, der vor seiner 64. Pflichtpartie mit den Veilchen steht, erzielte von seinen neun BL-Saisontreffern allein vier gegen den Aufsteiger. Beim 4:0-Heimsieg am 7. Oktober schnürte Gruber einen Triplepack (plus Asllani-Assist beim 3:0) und kürzlich am 3. März gelang ihm in Linz der 2:1-Siegtreffer.

"Zwar waren nur 10, 11 Feldspieler im Trainingsbetrieb, aber wir haben viel Gruppentaktisches besprochen"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer (Foto unten) über…

…die Heimserie: „Wir werden alles unternehmen, dass die Serie hält, sind jetzt zehn Spiele in Folge zu Hause ungeschlagen. Aber es wird extrem schwierig. Sowohl der 2:1-Auswärtssieg als auch das 4:0 im Heimspiel gegen Blau Weiß waren vom Ergebnis her deutlicher als der jeweilige Spielverlauf.“

…die länderspielbedingte Liga-Pause: „Wir haben die Pause gut genutzt. Zwar waren nur 10, 11 Feldspieler im Trainingsbetrieb, aber wir haben viel Gruppentaktisches besprochen, unser Kettenverhalten geübt und gut regeneriert. Für uns als Trainerteam ist so eine Verschnaufpause immer gut, auch um die letzten Wochen in Ruhe zu analysieren.“

"Das Hin und Her in Linz war dafür ein Musterbeispiel"

…Spielkontrolle: „Wir müssen die Spiele länger kontrollieren, dürfen in punkto Dominanz nicht nachlässig werden, da sind wir noch zu wenig konstant. Wir müssen uns in den Momenten, in denen wir die Kontrolle verlieren, wieder finden, um sie zurückzuerlangen.

Das Hin und Her in Linz war dafür ein Musterbeispiel: Wir haben vorne die Bälle hergeschenkt, wollten mit nur einem Kontakt spielen, wo vielleicht auch einmal zwei, drei Kontakte hilfreich gewesen wären, um das Spiel zu beruhigen.“

…Johannes Handl: „Jo ist ein sehr lernwilliger Spieler. Seit ich hier bin, wurde er im Umgang mit sich selbst immer professioneller. So wie er die Linien überspielt, passt er hervorragend zu unserem Spiel. Auch seine Statistiken sind überragend.

Er hat sich wahnsinnig entwickelt, ist unser stabilster Abwehrspieler. Wenn wir den Ball haben, ist er unser Faktor in der Spieleröffnung. Mit seiner Größe würde ich mir vielleicht noch ein paar Standard-Tore wünschen."

„Es ist in der Quali-Gruppe schon etwas Anderes, man geht immer als Favorit in die Partie"

…das Forcieren junger Spieler: „Jeder im Team muss sich seine Einsatzzeit verdienen, niemand kriegt etwas geschenkt. Wir haben viele junge Spieler, wie aktuell Moritz Wels, die sehr gut trainieren. Moritz oder Luca Pazourek sind drauf und dran, zu mehr Einsatzzeit zu kommen. Ihnen muss man jetzt das Vertrauen schenken, auch um Erkenntnisse für die kommende Saison zu gewinnen.“

…die Rolle der Austria in der Quali-Gruppe: „Es ist in der Quali-Gruppe schon etwas Anderes, man geht immer als Favorit in die Partie. Da kann es verlockend sein, dass man mal ein paar Prozent weniger reingeht. Die Spieler sind sich dessen bewusst. Die Teams stehen generell tiefer, du brauchst mehr Lösungen im letzten Drittel. Für viele Teams geht’s einfach darum, nicht zu verlieren, das ändert natürlich auch unsere Spielweise.“

"Dieses Vertrauen bekomme ich nun zum ersten Mal in meiner Karriere"

FAK-Innenverteidiger Johannes Handl über seine persönliche Entwicklung: „Wenn ich meine Werte sehe, dann macht mich das stolz. Geringgeschätzt fühle ich mich aber nicht. Ich muss meine Leistung bringen. Wie andere mich wahrnehmen ist nebensächlich. Für mich ist das Vertrauen des Trainers ausschlaggebend.

Nur so kann ich etwas zurückgeben. Dieses Vertrauen bekomme ich nun zum ersten Mal in meiner Karriere. Ich habe gelernt, dass man nie ohne Fehler sein kann. Es ist wichtig zu spüren, dass der Trainer hinter einem steht.“

Personalnews

Die drei Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger fallen weiterhin aus. Auch Marvin Potzmann und Fisnik Asllani sind noch kein Thema. Luca Pazourek bekommt vom Trainer nach seinen Länderspieleinsätzen eine Pause, Romeo Vucic ist fraglich, bei Marvin Martins wird am Freitag entschieden. Tin Plavotić fällt aufgrund einer Adduktorenverletzung aus.

