Beim zurückliegenden Duell mit dem Schreckgespenst fehlten nur Sekunden, um den Spuk zu vertreiben. Doch durch einen späten Treffer von Kapitän Robert Žulj verhinderte der LASK im Februar den ersten Dreier der SK Austria Klagenfurt. Am Ostersonntag (14.30 Uhr, (Ligaportal-LIVETICKER)) nehmen die Kärntner Violetten in der Stahlstadt den neunten Anlauf, um auch den letzten Kontrahenten in der ADMIRAL Bundesliga zu biegen. In bisher 19 Duellen in BL, 2. Liga, RL Mitte und ÖFB-Cup gab es keinen Sieg für die Klagenfurter (5U, 14N).

Im bisher einzigen Aufeinandertreffen in der Linzer Raiffeisen Arena in der Meistergruppe gab es am 30. April im Vorjahr für Sebastian Soto und Austria Klagenfurt beim LASK (im Bild mit Felix Luckeneder und Torhüter Tobias Lawal) nichts zu holen, gingen die Kärntner Violetten damals mit 0:4 unter. Diesmal wollen die Pacult-Schützlinge ihrem "Schreckgespenst" aus Oberösterreich Paroli bieten - wie schon vor wenigen Wochen im Grunddurchgang an gleicher Wirkungsstätte.

„Haben schon häufig bewiesen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen"

„Die Rollen sind verteilt, der LASK ist zu Hause sicher der Favorit. Aber wir haben schon häufig bewiesen, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen und für jeden sehr unbequem sind, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen. In Linz gilt es von der ersten Minute an kompakt in der Defensive zu stehen und mutig nach vorn zu spielen“, sagt Peter Pacult.

Der 64-jährige Wiener schert sich wenig um Statistiken – und so bereitet es dem Klagenfurter Cheftrainer auch kein Kopfzerbrechen, dass sein Team, bei dem morgen wieder Toptorjäger Sinan Karweina (siehe auch aktuelle BL-Torschützenliste) nach Verletzung vor seinem Comeback steht, in den bisherigen acht Bundesliga-Vergleichen mit den Oberösterreichern nicht über vier Remis und vier Niederlagen hinausgekommen ist.

„Wir haben die Großen schon geschlagen, auch Salzburg und Sturm"

„Wir haben die Großen schon geschlagen, auch Salzburg und Sturm. Daher bin ich davon überzeugt, dass die Negativserie gegen den LASK ebenfalls mal ein Ende finden wird. Am besten schon am Sonntag, wobei klar ist, dass wir dafür eine Top-Leistung abrufen müssen. Ich traue unserer Mannschaft das auf jeden Fall zu“, betont Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Nach der Qualifikation für das obere Playoff und dem damit verbundenen frühzeitig erreichten Klassenerhalt haben sich Verantwortliche und Profis der Austria das ehrgeizige Ziel gesteckt, einen Startplatz im internationalen Wettbewerb zu ergattern. Die Ausgangslage stellt sich vor den verbleibenden neun Partien verheißungsvoll dar: Den Dritten LASK sowie die Verfolger SK Rapid, Klagenfurt und Hartberg trennt nur ein Punkt.

„In den Top 6 ist jedes Spiel hart, eine riesige Herausforderung"

„In den Top 6 ist jedes Spiel hart, eine riesige Herausforderung. Aber das ist für uns auch ein großer Ansporn. Ich denke, wir sind heuer abgezockt und stark genug, um ein ernsthafter Anwärter zu sein. Wir haben gegen Sturm zuletzt Lehrgeld zahlen müssen, aber das ist abgehakt. Beim LASK wollen wir die richtige Reaktion zeigen“, sagt Mittelfeld-Mann Christopher Cvetko (Foto).

Die personelle Situation ist allerdings angespannt. Mit Simon Straudi, Florian Jaritz und Anton Maglica fallen drei Profis sicher aus, bei Nicolas Wimmer (Schnittwunde am Fuß) und Sky Schwarz (Rückenprobleme) entscheidet es sich kurzfristig, ob sie im 18-Mann-Kader stehen können. Diesen gibt Pacult daher erst nach der abschließenden Einheit bekannt.

Siehe auch:

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 24: Gipfeltreffen und Kellerduell um Big-Points

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Runde 24: "Das sind meine Sieger im Spitzenspiel und Kellerduell"

LASK peilt ohne Zulj gegen Austria Klagenfurt ersten Sieg in 2024 an

SK Austria Klagenfurt: Eisenharter Max Besuschkow will auch in Stahlstadt Linz ran

Zu Ostern in der Stahlstadt: Violette treffen auf das Schreckgespenst 😈👻



Den ganzen Vorbericht zum Auswärtsspiel beim @LASK_Official lest ihr jetzt auf unserer Homepage: 👉🏼 https://t.co/bbRPPSJBfL#askska #forzaviola pic.twitter.com/9bYVJjKVlo — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) March 29, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at