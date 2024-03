Er ist ein Eigengewächs des RZ Pellets WAC, durchlief die AKA des Klubs, gab am 27.02.2022 sein ADMIRAL Bundesliga-Debüt für die Lavanttaler beim Gastspiel bei Austria Wien, absolvierte 12 Einsätze im ÖFB-U21-Team und ist eine "heiße Aktie" auf dem Transfermarkt: Nicolas Veratschnig. Der 21-jährige Kärntner (geb.: 24.01.2003) blickt bisher auf 68 Pflichtpartien für die Wölfe, stand elf Mal in dieser Saison in der Startelf des Schmid-Teams. Ist heute gegen den SCR Altach (ab 17:15 Uhr - Grun siehe HIER - im Ligaportal-LIVETICKER). Und: steht längst bei diversen Scouts im In- und Ausland im Notizblock.

Durchsetzungsstark und ambitioniert: WAC-Talent Nicolas Veratschnig, hier gegen LASK-Spieler George Bello.

WAC-Coach Schmid: "Er ist nicht der Einzige, der gejagt wird"

Der Vertrag des offensivstarken rechten Außenspielers beim WAC läuft im Sommer aus. Wobei der langjährige Wolfsberger Präsident und Mäzen Dietmar Riegler in der "Krone" meinte, dass der Verein eine Option auf eine Verlängerung besitzt und diese auch dem Vernehmen ziehen will. Was nichts daran ändert, dass der talentierte Nicolas Veratschnig bei nationalen wie internationalen Klubs begehrt ist.

Wie laut der "Krone" allen voran die Deutschen Bundesligisten VFL Bochum und SV Darmstadt 98 (morgen ab 18:30 Uhr Gegner an Spieltag 27). Doch auch in der heimischen ADMIRAL Bundesliga haben vom Top-Trio Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und der Dritte LASK den 21-jährigen Villacher, dessen Marktwert im Dezember bei 900.000 € (Quelle: transfermarkt.de) lag, bereits beobachtet.

Sein Trainer Manfred Schmid bleibt gelassen: "Er ist nicht der Einzige, der gejagt wird - es zeigt, dass die Entwicklung der jungen Spieler bei uns passt. Und meines Wissens nach hat Niki noch ein Jahr Vertrag."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL