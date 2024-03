Die Partie der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga und 2. Runde in der Quali-Gruppe zwischen dem RZ Pellets WAC vs. SCR Altach wird von Schiedsrichter Dr. Safak Barmaksiz mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen (ab 17:15 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Wegen eines Motorschadens des Mannschaftsbusses der Vorarlberger blieb dieser bei der Anreise vom Teamhotel liegen und herrschte hernach große Aufregung. Turbulente Zustände hielten Einkehr...

Spieler & Trainer kamen mit Privatautos zur Lavanttal-Arena

SCRA-Sportdirektor Roland Kirchler (Foto) organisierte Privatautos, sodass vorab schon mal die Startelf zur Lavanttal-Arena an den Don-Bosco-Weg in Wolfsberg gebracht werden konnte. Auch für die anderen Spieler wurden, teilweise von Privatpersonen, Fahrgelegenheiten organisiert, um zeitnah im Stadion anzukommen.

Co-Trainer Roman Wallner, der auch mit einem Privatauto kam, bei Sky: "Das mit dem Bus ist natürlich nicht optimal. Wir können nichts dafür, die Spieler können nichts dafür. Wir müssen das Beste daraus machen."

Und so sieht die Startelf von Cheftrainer Joachim Standfest, der ja gesperrt ist und zum dritten Mal in dieser Saison von seinem Co-Trainer Roman Wallner vertreten wird, aus:

Cashpoint SCR Altach: Dejan Stojanovic - Constantin Simon Reiner, Paul-Friedrich Koller, Sandro Ingolitsch, Mohamed Ouedraogo - Mike Steven Bähre, Vesel Demaku, Lukas Jäger (K), Christian Gebauer, Lukas Fadinger - Gustavo Santos Costa



Ersatzspieler: Tobias Schützenauer, Atdhe Nuhiu, Sofian Bahloul, Djawal Kaiba, Nosa Iyobosa Edokpolor, Pascal Juan Estrada, Jan Jurcec.

Gütlbauer erhält wieder Vorzug vor dem etatmäßigen Einser-Goalie Bonmann

Demgegenüber stellt Cheftrainer Manfred Schmid vom WAC:

RZ Pellets WAC: Lukas Gütlbauer - Cheick Mamadou Diabate, Dominik Baumgartner (K), Lukas Ibertsberger - Samson Okikiola Tijani, Sandro Altunashvili, Ervin Omic, Adis Jasic - Bernhard Zimmermann, Thierno Mamadou Lamarana Ballo, Augustine Boakye



Ersatzspieler: Hendrik Bonmann, Simon Piesinger, Thomas Sabitzer, Mario Leitgeb, Nikolas Konrad Veratschnig, Thorsten Röcher, Florian Rieder

Fotocredit: SCR Altach